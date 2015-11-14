Президент поручил усилить меры безопасности в аэропортах и ввести спецрежим на границе

Об этом глава государства сообщил в "Твиттере".

"Провел совещание силовых ведомств. В Украине будут приняты усиленные меры безопасности в аэропортах, городах, введен спецрежим на границах", - написал Порошенко.

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Согласно сообщению на сайте президента, в связи с террористическими атаками в Париже Порошенко провел экстренное совещание с руководителями силовых ведомств и дал поручение руководству Национальной гвардии ввести на две недели усиленный режим несения службы.

Он поручил руководителям МВД и Национальной полиции принять меры и провести межведомственное совещание с привлечением СБУ для координации действий по борьбе с терроризмом.

Также должны быть даны поручения руководству Национальной гвардии Украины. "И сегодня минимум на две недели ввести усиленный режим несения службы, выставить усиленный контроль на въезде в основные города в Украине, установить усиленную охрану в аэропортах, на вокзалах, на мостах и во всех местах, где массово собираются люди", - сказал глава государства. Кроме того, по его словам, необходимо усилить меры безопасности по сопровождению официальных делегаций.

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"Прошу со всей серьезностью отнестись к тем угрозам, которые сейчас стоят", - подчеркнул Порошенко.

Отдельное внимание было уделено вопросу повышения боеготовности Государственной пограничной службы Украины и Вооруженных сил Украины на линии соприкосновения в зоне проведения антитеррористической операции.

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибло более 150 человек.