Блок Кличко: в Киеве раздают клеветническую газетёнку

Блок Кличко считает провокацией распространения газеты “Раритетний час Кличка”, которая содержит неправдивую информацию о Виталии КЛИЧКо и его политической силе.

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь Блока Кличко Марьяна ПОЧТАРЬ, в блоке считают, что распространение такой газеты подпадает под признаки уголовного преступления, а именно препятствование волеизъявлению граждан путем обмана.

М.ПОЧТАРЬ сообщила, что работниками милиции нескольких районов города Киева было задержано около десятка человек, которые занимались распространением этой «газеты», а также установлены личности, которые руководили подбором людей для осуществления “грязной работы, получали деньги и материалы от заказчиков”.

Она сообщила, что работники милиции установили сеть распространителей, автотранспорта, организаторов, которые указали, кто заказывал эту работу.

По словам М.ПОЧТАРЬ, непосредственно изъяты записи, контакты, мобильные телефоны лиц, которые указаны как люди из команды Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

М.ПОЧТАРЬ также сообщила, что работники прокуратуры отказывают в возбуждении уголовного дела, неофициально отмечая, что им не нужны неприятности со столичной прокуратурой.

Как сообщал УНИАН, 19 мая Блок Кличко обвинил команду мэра Киева Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО в причастности к распространению издания “Раритетний час Кличка”, которое содержит неправдивую информацию о В.КЛИЧКО и его политической силе.