77% граждан на Востоке и Юге хотели бы строить Европу в Украине – соцопрос

Об этом сообщает "Украинская правда", ссылаясь на опрос, проведенный GfK Ukraine".

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Отмечается, что социологическое исследование "Отношение к евроинтеграции на Востоке и Юге Украины" проводилось с 30 октября по 6 ноября в восьми областях Украины: Днепропетровской, Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской, Харьковской, Донецкой, Луганской. Было опрошено 1000 респондентов методом телефонных интервью со звонками на мобильные номера.

Согласно результатам, идея "евроинтеграции" может стать объединяющей, ведь 77% поддерживают "Построение Европы в Украине". Сейчас очень благоприятный момент, чтобы популяризировать европеизацию Украины по европейскому образцу – люди это примут, но начинать надо с самых простых сфер, которые их беспокоят – образование, медицина, ЖЭКи.

Также Восток и Юг достаточно позитивно относится к ЕС – поддержка на уровне 59%. Наиболее благосклонно в отношении ЕС настроены в Херсонской области – 71% поддержки.

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Кроме того, уровень поддержки России как основного партнера во внешней политике снизился до 13% (для сравнения: по данным "GfK Ukraine" в целом в Украине в апреле 2015 года таких было 6%, тогда как в декабре 2013 года - 31%).

По результатам опроса, отношение к ЕС в этом смысле несколько лучше – 29% опрошенных считают, что сотрудничество с ЕС должно быть приоритетным направлением внешней политики Украины.

Однако наиболее популярной является идея соблюдения нейтралитета во внешней политике. Ее поддерживает 55% опрошенных.