Погода на сегодня: пятница будет ветреной, дожди - только в восточных регионах
08:37, 13 ноября 2015Общество
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По всей Украине, кроме востока, переменная облачность, без осадков.
Погода 13 ноября / luxfon.com
Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.
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Сегодня 13 ноября, в западных и северных областях днем ожидается +8..+10, ночью +4..+7.
В центре синоптики обещают днем +8..+11, ночная температура составит +5..+8.
На юге воздух днем прогреется до +13..+15, ночью +7..+9.
На востоке днем +7..+9, а ночью возможны сильные дожди, температура +4..+6.
Также синоптики предупреждают, что 13 ноября в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.
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