Погода на сегодня: пятница будет ветреной, дожди - только в восточных регионах

По всей Украине, кроме востока, переменная облачность, без осадков.

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр. Читайте такжеЛедник, способный при таянии повысить уровень мирового океана на 50 см, раскололся в Гренландии Сегодня 13 ноября, в западных и северных областях днем ожидается +8..+10, ночью +4..+7. В центре синоптики обещают днем +8..+11, ночная температура составит +5..+8. На юге воздух днем прогреется до +13..+15, ночью +7..+9. На востоке днем +7..+9, а ночью возможны сильные дожди, температура +4..+6. Также синоптики предупреждают, что 13 ноября в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

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