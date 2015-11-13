Погода на сегодня: пятница будет ветреной, дожди - только в восточных регионах

08:37, 13 ноября 2015
Общество
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По всей Украине, кроме востока, переменная облачность, без осадков.

Погода 13 листопада / luxfon.com

Об этом сообщает украинский Гидрометцентр.

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Сегодня 13 ноября, в западных и северных областях днем ожидается +8..+10, ночью +4..+7.

В центре синоптики обещают днем +8..+11, ночная температура составит +5..+8.

На юге воздух днем прогреется до +13..+15, ночью +7..+9.

На востоке днем +7..+9, а ночью возможны сильные дожди, температура +4..+6.

Также синоптики предупреждают, что 13 ноября в Украине, кроме большинства западных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/сек.

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