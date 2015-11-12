В Сватово отправили стройматериалы для восстановления после пожара на складе боеприпасов

Из Черкасской области сегодня отправили в город Сватово Луганской области 397 листов шифера и 168 деревянных плит стоимостью 132 тыс. грн для восстановления зданий, пострадавших в результате пожара на складе ракетно-артиллерийского вооружения Минобороны.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации.

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Кроме того, чтобы определить состояние объектов, требующих первоочередной реконструкции и восстановлением которых будет заниматься Черкасская область, Луганщину посетили представители Департамента капитального строительства Черкасской ОГА для экспертного исследования разрушенных зданий, на основе которого затем будет составлен проект о восстановлении зданий в Сватово.

По словам заместителя начальника Департамента капитального строительства Черкасской ОГА, взрывной волной в городе повыбивало чуть ли не все окна, посрывало крыши на зданиях коммунальной собственности и в частных домах. В тех районах, которые расположены дальше от склада боеприпасов, осколками от детонации снарядов побило шифер на домах. В городе для проведения ремонтных работ остро нужны окон и шифер.

Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов различной модификации. Погибли четыре человека. В Сватово в реестр пострадавших в результате взрывов боеприпасов включено 1 тыс. 705 домохозяйств (667 квартир и 1038 частных жилых домов). Четыре частных дома практически полностью уничтожены.