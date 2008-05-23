Взрыв на шахте Краснолиманская: авария застигла десять горняков
07:54, 23 мая 2008Общество
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Один поднят без признаков жизни
На шахте Краснолиманская (город Роденское Донецкой области) произошел взрыв предположительно метана. Аварией застигнуто десять горняков.
Одного горняка, из застигнутых 10 подняли на поверхность без признаков жизни. Об этом «Острову» сообщила пресс-секретарь Донецкого территориального управления Госпромнадзора Марина Никитина.
"Еще трое горняков вышли сами на поверхность, судьба 6 горняков остается на данный момент неизвестной", - сказала М. Никитина.
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