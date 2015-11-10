РФ прекращает финансирование "инспекции" "ДНР", занимающуюся "отжимом" бизнеса
Российская Федерация прекращает финансирование "налоговой инспекции" так называемой "Донецкой народной республики" с 12 декабря.
Об этом сообщает общественная организация "Оборона Мариуполя" в Facebook.
Как сообщается, в ноябре этого года представители группировки, именующей себя "налоговая инспекция" "ДНР" посетили "на дому" частных предпринимателей оккупированного Донецка и потребовали срочно заплатить "налоги" для наполнения бюджета "республики".
"Такую спешку террористы мотивировали тем, что с 12 декабря РФ прекращает финансирование этого псевдогосударственного образования", - говорится в сообщении.
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Вместе с тем, сообщается, что боевики предупредили, что к лицам не успевшим заплатить "налоги" до 20 ноября будут применены карательные санкции, вплоть до "национализации" их предприятий.
Россия кидает «ДНР»В ноябре этого года представители группировки, именующей себя «налоговая инспекция ДНР» посетили «н...Posted by Оборона Мариуполя on 10 ноября 2015 г.