РФ прекращает финансирование "инспекции" "ДНР", занимающуюся "отжимом" бизнеса

Об этом сообщает общественная организация "Оборона Мариуполя" в Facebook.

Как сообщается, в ноябре этого года представители группировки, именующей себя "налоговая инспекция" "ДНР" посетили "на дому" частных предпринимателей оккупированного Донецка и потребовали срочно заплатить "налоги" для наполнения бюджета "республики".

"Такую спешку террористы мотивировали тем, что с 12 декабря РФ прекращает финансирование этого псевдогосударственного образования", - говорится в сообщении.

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Вместе с тем, сообщается, что боевики предупредили, что к лицам не успевшим заплатить "налоги" до 20 ноября будут применены карательные санкции, вплоть до "национализации" их предприятий.