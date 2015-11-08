Врачи назвали состояние попавшего в ДТП Терехова средне тяжелым

Евгения Терехова, кандидата на пост городского головы Павлограда от партии "УКРОП", который сегодня утром попал в аварию, обследовали в Днепропетровской клинической больнице имени Мечникова.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь «Украинского объединения патриотов – УКРОП» Евгения Кравчук.

«Компьютерная томография показала, что титановая пластина в его голове выдержала удар во время аварии. Врачи оценивают состояние Евгения как средне тяжелое. Сейчас в оперативном вмешательстве он не нуждается, но еще неделю-две он будет находиться под наблюдением в отделении спинальной нейрохирургии позвоночника», – отметила Кравчук.

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Также, по ее информации, есть ряд четких подтверждений того, что на момент аварии Евгений Терехов не находился в состоянии алкогольного опьянения.

В частности, это подтвердил доверенное лицо кандидата – Эдуард Станько, а также Юрий Скребец, начальник медицинской части Днепропетровской областной клинической больницы имени Мечникова, который приехал к Евгению по собственной инициативе. Это следует также из результатов обследования в 4-й городской больнице Павлограда. Окончательные выводы будут сделаны в Днепропетровском областном наркологическом диспансере, куда передали все анализы.

«Надеемся, что правоохранители расследуют дело по совести – беспристрастно и честно», – добавила Кравчук.