СБУ: Лукаш все время находилась в Киеве, но не выходила на контакт со следствием

Об этом на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

По ее словам, Елена Лукаш за все время расследования не выходила на контакт со следствием. "Именно поэтому Генпрокуратурой было принято решение объявить бывшего министра юстиции в розыск, о чем была размещена информация на сайте МВД", - отметила Гитлянская.

Отмечается, что после проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники Службы безопасности Украины выяснили, что Елена Лукаш находится на территории частного дома в Киеве, который оформлен на одного из членов ее семьи. Исходя из этого, было принято соответствующее процессуальное решение о задержании Лукаш и приняты оперативные меры по его реализации.

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"Только после появления в ее дворе и возле дома сотрудников Службы, Елена Лукаш заявила о готовности сотрудничать со следствием. СБУ надеется, что это было сделано искренне и не является хорошо просчитанным шагом со стороны экс-министра, для создания имиджа очередной "жертвы правового произвола"", - отмечается в сообщении.

Гитлянская также отметила, что "если бы Елена Лукаш действительно добровольно решила сотрудничать со следствием, у нее были для этого все возможности. Но за долгое время мы не увидели от нее ни одного шага на встречу. Поэтому были вынуждены разыскать и доставить ее в Генпрокуратуру".

З повагою ставлячись до слів пані Лукаш та її адвокатів, хочу зауважити, що ніхто не робить з її затримання шоу. Олена Л... Posted by Гітлянська Олена on Thursday, November 5, 2015

Как сообщал УНИАН, экс-министр юстиции Елена Лукаш заявила, что сотрудники контрразведки не оказывали давление на нее, и она добровольно едет в Генпрокуратуру для предоставления пояснений.

Также Лукаш отметила, что все время находилась на территории Украины и сотрудничала со следствием.