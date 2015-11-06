Депутаты от "Оппозиционного блока" заявили о готовности взять Лукаш на поруки
Народные депутаты от "Оппозиционного блока" Сергей Ларин, Нестор Шуфрич, Юлия Левочкина, Николай Скорик, Юрий Мирошниченко заявили о готовности взять экс-министра юстиции Елену Лукаш на поруки.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает вопрос избрания Лукаш меры пресечения.
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Как сообщал УНИАН, Лукаш доставили под стражей в суд для избрания ей меры пресечения по ходатайству прокуратуры.
По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.
Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.
Генеральная прокуратура Украины настаивает на аресте Лукаш.