Депутаты от "Оппозиционного блока" заявили о готовности взять Лукаш на поруки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали на заседании Печерского райсуда Киева, который рассматривает вопрос избрания Лукаш меры пресечения.

Читайте такжеАдвокат обнародовал полное видео допроса экс-министра юстиции Лукаш

Как сообщал УНИАН, Лукаш доставили под стражей в суд для избрания ей меры пресечения по ходатайству прокуратуры.

По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения во время пребывания на должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшее тяжкие последствия.

Генеральная прокуратура Украины настаивает на аресте Лукаш.