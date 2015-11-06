Суд арестовал Лукаш с возможностью внесения залога в 5,1 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в постановлении суда.

Согласно постановлению, Лукаш будет оставаться под стражей до 29 декабря, если не будет внесен залог в сумме 4200 минимальных заработных плат.

Как заявила после судебного заседания сама Лукаш, у нее нет таких средств, и поэтому она надеется, что ее друзья и коллеги внесут необходимую сумму.

Говоря о возможности апелляции на сегодняшнее решение, она отметила, что этот вопрос будут изучать ее адвокаты.

“Лично я не буду вносить эти деньги, но надеюсь на поддержку моих коллег и друзей”, - сказала Лукаш.

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Как сообщал УНИАН, в СБУ 5 ноября заявили о задержании Лукаш, которая находилась в розыске.

По данным Генпрокуратуры, Лукаш вернулась в Украину и была задержана в Киеве. Датой исчезновения Лукаш указано 28 июля 2015 года.

Прокуратура 5 ноября сообщила Лукаш о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 и ч. 2 ст. 366 Уголовного кодекса Украины по факту завладения в период пребывания в должности министра юстиции средствами государственного бюджета в размере 2,5 млн грн и совершении служебного подлога, повлекшем тяжкие последствия.