На Донбассе пограничники задержали товаров на более чем 400 тысяч гривень

Об этом говорится в сообщении Государственной пограничной службы Украины.

"Всего за сутки пограничные наряды и сводные мобильные группами задержано 9 транспортных средств, которые перевозили товары стоимостью свыше 400 тысяч гривен", - рассказали в пресс-службе.

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В частности, пограничным нарядом в районе н.п. Острое и Зайцевое задержаны 3 автомобиля с грузом овощей и автокосметики на сумму 5 тысяч гривень. Машины следовали в объезд контрольного пункта "Зайцевое" на неконтролируемую территорию.

"Еще 4 транспортные средства были остановлены в КПВВ "Новотроицкое", "Гнутово" и на контрольном посту "Березовое". Автомобили были загружены 3,6 тоннами одежды, обуви, горчичников и сигарет. Стоимость груза составляет почти 317 тысяч гривень", - добавили в пограничной службе.

Кроме того, 2 машины задержали сводные мобильные группы вблизи н.п. Гнутово и на контрольном посту "Счастье". Они перевозили водочные и табачные изделия на сумму 80 тысяч гривень. Все транспортные средства переданы представителям ГФС для принятия правового решения.

Также отмечается, что за контрольный пункт въезда-выезда "Георгиевка" проследовали 3 грузовых автомобиля с гуманитарной помощью. В автомобилях перевозили стройматериалы для жителей Донецкой области от благотворительного фонда.