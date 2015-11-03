В Донецкой области возобновили работу КПВВ "Георгиевка"
Сегодня утром восстановили работу контрольного пункта въезда/выезда "Георгиевка" на направлении Курахово Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
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В этом контрольном пункте пограничники вместе с работниками ГФС Украины будут осуществлять контроль и пропуск лиц, транспортных средств и грузов в установленном порядке.
Контрольный пункт расположен в Марьинском районе на расстоянии 4,5 км от линии разграничения.
Контрольно-проверочные и пропускные мероприятия осуществляются с 9:00 до 17:00. Согласно технологической схеме в данном КПВВ пропускная способность достигает 3 тыс. человек и 1200 транспортных средств.
Оформление граждан в этом контрольном пункте из-за угроз, связанных с боевыми действиями, по решению руководства были приостановлены в июне 2015 года.
В Госпогранслужбе отмечают, что продолжается отработка возможностей открытия новых или возобновления работы других контрольных пунктов въезда-выезда в зоне АТО.
Кроме того, рассматривается возможность увеличения пропускной способности КПВВ "Гнутово" на Мариупольском направлении и ведется работа по Лисичанскому направлению.