В зоне АТО боевики снова используют запрещенное крупнокалиберное оружие - штаб
Под обстрелы попали Марьинка и Опытное.
Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.
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4 ноября в зоне проведения АТО не обошлось без провокаций.
"Российско-террористические наемники открывали огонь в сторону украинских позиций в населенном пункте Марьинка из крупнокалиберных пулеметов с 14:35 до 14:50. А с 15:00 из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Опытное", - говорится в сообщении.
Несмотря на постоянные провокации, украинские военные продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру Донбасса.
Сегодня военные саперы осмотрели 3,6 км подъездных путей к разрушенных линий электропередач от населенного пункта Артемове в сторону Горловки.
Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погибших среди украинских военных нет, однако пятеро воинов получили ранения.