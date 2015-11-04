В зоне АТО боевики снова используют запрещенное крупнокалиберное оружие - штаб

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-центр АТО.

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4 ноября в зоне проведения АТО не обошлось без провокаций.

"Российско-террористические наемники открывали огонь в сторону украинских позиций в населенном пункте Марьинка из крупнокалиберных пулеметов с 14:35 до 14:50. А с 15:00 из противотанковых гранатометов и стрелкового оружия обстреливали Опытное", - говорится в сообщении.

Несмотря на постоянные провокации, украинские военные продолжают помогать восстанавливать инфраструктуру Донбасса.

Сегодня военные саперы осмотрели 3,6 км подъездных путей к разрушенных линий электропередач от населенного пункта Артемове в сторону Горловки.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины погибших среди украинских военных нет, однако пятеро воинов получили ранения.