В штабе АТО заявляют, что военным не запрещали применять оружие в случае угрозы жизни

У бойцов АТО нет приказа о запрещении применять оружие в случае угрозы жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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«Если есть необходимость применить оружие - нет приказа о запрещении применения оружия, если нашим военным будет угрожать смертельная опасность», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчерашняя сутки отметились активизацией боевиков на линии соприкосновения, в результате чего 5 украинских военных получили ранения.