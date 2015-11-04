В штабе АТО заявляют, что военным не запрещали применять оружие в случае угрозы жизни

13:49, 04 ноября 2015
Война
548 0

Лысенко заявил, что если есть необходимость применить оружие - приказа о запрещении применения оружия нет.

У бойцов АТО нет приказа о запрещении применять оружие в случае угрозы жизни / Фото УНИАН

У бойцов АТО нет приказа о запрещении применять оружие в случае угрозы жизни.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО Андрей Лысенко.

Читайте такжеКо Дню ракетных войск и артиллерии Минобороны показало зрелищное видео о подвигах "богов войны"

«Если есть необходимость применить оружие - нет приказа о запрещении применения оружия, если нашим военным будет угрожать смертельная опасность», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, вчерашняя сутки отметились активизацией боевиков на линии соприкосновения, в результате чего 5 украинских военных получили ранения.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter