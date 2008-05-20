Тимошенко о слухах, сплетнях и абсолютной белиберде

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию, что по распоряжению правительства банковские учреждения перестанут выдавать потребительские кредиты населению.

Об этом она заявила сегодня в эфире “5-го канала”, комментируя подобную информацию.

«Это абсолютная белиберда. И, честно говоря, сплетни и слухи комментировать не хочется», - отметила глава правительства.