Тимошенко о слухах, сплетнях и абсолютной белиберде

22:13, 20 мая 2008
Общество
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Премьер выступила по 5-му каналу

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО опровергает информацию, что по распоряжению правительства банковские учреждения перестанут выдавать потребительские кредиты населению.

Об этом она заявила сегодня в эфире “5-го канала”, комментируя подобную информацию.

«Это абсолютная белиберда. И, честно говоря, сплетни и слухи комментировать не хочется», - отметила глава правительства.

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