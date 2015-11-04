В Сватово восстановлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта
В г. Сватово Луганской области возобновлено движение автомобильного и железнодорожного транспорта, которое было прекращено в связи с взрывом 29 октября на складах с боеприпасами.
Как говорится в сообщении пресс-службы Луганской областной военно-гражданской администрации, с 3 ноября были отменены наложенные ранее ограничения железнодорожного и автомобильного движения через город Сватово.
Так, на участке Рубежное-Сватово-Купянск движение пассажирских поездов восстановлено по существующему графику. Также восстановлено движение пригородных дизель-поездов.
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Как сообщал УНИАН, 29 октября в Сватово на территории полевого склада ракетно-артиллерийского вооружения Министерства обороны Украины, где хранилось около 3 тыс. 132 тонн боеприпасов, возник пожар с последующей детонацией и разлетом осколков боеприпасов. Погибли четыре человека (трое военных и один гражданский).
ПАО «Украинская железная дорога», созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), временно изменило маршруты следования трех пассажирских поездов.