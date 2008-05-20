Объявлены результаты тестов по математике и истории Украины

Объявлены результаты тестирования по математики и истории Украины.

Как сообщили УНИАН в Информационном центре независимого оценивания, 9% участников внешнего тестирования по истории Украины набрали меньше баллов, чем необходимо для вступления на избранные ими факультеты. По математике этот показатель составляет 4,6%.

Внешнее оценивание по математики проходило во всех регионах Украины 29 апреля. Этот предмет стал самым популярным среди предметов, которые предлагаются на выбор – его сдавали 226 тысяч 84 будущих абитуриента.

По данным Украинского центра оценивания качества образования, большинство участников (52%) показало средний уровень знаний по математике, получив от 136 до 161 балла. Максимальный балл – 200 – получили 227 участников (0,1%). 10 363 участника (4,58%) получили оценки от 100 до 123 баллам – это значит, что в этом году приемные комиссии висших учебных заведений не будут принимать к рассмотрению их сертификаты.

Оценивание знаний по истории Украины проходило 7 мая. Участие в нем приняли 83 465 выпускников школ. 7 587 из них (9,9%) получили меньше 124 баллов. Высший балл – 200 – получили 62 участника (0,07% от всех принимавших участие).

Как сообщил на пресс-конференции в понедельник директор Украинского центра оценивания качества образования Игорь ЛИКАРЧУК, центр уже в среду начнет изготовление и доставку сертификатов внешнего оценивания по украинскому языку и литературу, математику и истории Украины.

Основная сессия внешнего оценивания знаний выпускников школ проходит в Украине с 22 апреля до 4 июня. Выпускники по желанию могут подавать сертификаты внешнего тестирования в свои школы как результаты итоговой государственной аттестации по соответствующим предметам.