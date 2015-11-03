Чубаров призывает власти не поставлять электроэнергию в оккупированный Крым из-за обысков ФСБ

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Чубаров сказал на брифинге.

«Мы требуем от правительства Украины как предупреждение оккупационных властей Крыма, как инструмент, единственный, реальный, относительно защиты прав граждан Украины в оккупированном Крыму в течение недели отключить на 2-3 дня поставки электроэнергии», - сказал Чубаров.

По его убеждению, если бы это было сделано, «буквально на следующий день мы бы уже имели реальные результаты в отношении защиты прав человека».

Читайте такжеВ оккупированном Крыму осквернили крымскотатарский мемориал

«Если мы не можем договориться о полном отключении электроэнергии, мы должны сделать временное, чтобы продемонстрировать свою государственную позицию хотя бы, если не силу, что мы будем защищать своих граждан», - добавил Чубаров.

Читайте такжеПоклонская открыла заочно арестованному Чубарову въезд в оккупированный Крым

Он считает, что мотивы обысков - найти особый инструмент давления на одного из организаторов акции «Общественная блокада Крыма» Ленора Ислямова.

Как сообщал УНИАН, 2 октября с 6 часов утра у сотрудников телеканала ATR Эльзары Ислямовой и Лили Буджуровой в Крыму и у родственников генерального директора ATR Ислямова в Крыму и в Москве проходили обыски. Кроме того, состоялся обыск на предприятии, которое занимается пассажирскими перевозками по Крыму и которое принадлежит отцу Ислямова.