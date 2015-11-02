В ООН осудили Россию за нарушение прав человека в оккупированном Крыму

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии Министерства иностранных дел Украины относительно совместного заявления о нарушении прав человека в оккупированном Крыму, поддержанного в рамках 70-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

В МИД отмечают, что международное сообщество в очередной раз выразило глубокую обеспокоенность ситуацией в Крыму в связи с грубыми нарушениями прав человека оккупационными властями полуострова, что подтверждается в отчетах мониторинговых миссий международных организаций.

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«Государства-члены ООН призвали российские власти немедленно прекратить все нарушения, основанные на этнической принадлежности граждан, отменить дискриминационные законы, а также немедленно освободить незаконно арестованных украинских граждан, включая режиссера Олега Сенцова, провести прозрачное расследование случаев убийств и исчезновений крымских татар и общественных активистов и привлечь к ответственности виновных в указанных преступлениях», - подчеркивается в комментарии МИД.

Соавторы заявления подчеркнули необходимость полного доступа международных миссий по вопросам прав человека на территорию Крыма и города Севастополя.

В МИД отметили, что обнародование совместного заявления подтвердило неизменность международной поддержки территориальной целостности в пределах ее международно признанных границ и требования к Российской Федерации прекратить грубо и систематически нарушать нормы международного права.