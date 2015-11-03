УКРОП собирает митинг у здания Верховной Рады (фото)
09:13, 03 ноября 2015Общество
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Около станции метро "Арсенальная" сегодня утром собираются люди, которые намерены провести митинг у здания Верховной Рады.
Возле "Арсенальной" на митинг собираются люди / @HromadskeTV
По состоянию на 8 утра их было несколько десятков – и количество ожидающих растет. Некоторые мужчины одеты в "камуфляж".
Митинг проведут у здания парламента / @HromadskeTV
По данным "Громадського ТБ", людей на митинг собрала партия УКРОП, которую возглавляет задержанный в субботу Геннадий Корбан.
Люди прибывают к "Арсенальной" / @HromadskeTV
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