УКРОП собирает митинг у здания Верховной Рады (фото)

По состоянию на 8 утра их было несколько десятков – и количество ожидающих растет. Некоторые мужчины одеты в "камуфляж".

По данным "Громадського ТБ", людей на митинг собрала партия УКРОП, которую возглавляет задержанный в субботу Геннадий Корбан.