Мужчина, который сжег живьем своего пасынка, получил пожизненный срок

По приговору Апелляционного суда Харьковской области 47-летний житель Чугуевского района осужден на пожизненное лишение свободы за совершение особо тяжкого преступления.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе прокуратуры Харьковской области со ссылкой на старшего прокурора Елену ШЕМАЕВУ, в начале декабря 2007 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после очередного конфликта с женой и ее сыновьями, мужчина решил лишить детей жизни.

Действуя с особой жестокостью, он по очереди подходил ко всем трем, спящим в разных комнатах дома, обливал их «Вайтспиритом», после чего поджигал и наносил удары палкой по голове, чтобы те не смогли затушить огонь. В результате полученных ожогов один пострадавший погиб, еще двое парней остались живыми.