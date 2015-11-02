В Мариуполе реорганизуют отдел Госсанэпидслужбы

Об этом сообщили в Мариупольском городском филиале ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины", пишет местное издание 0629.com.ua.

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"В связи с проведением реорганизации государственных учреждений, относящихся к сфере управления Госсанэпидслужбы Украины и на основании Приказа Минздрава Украины, Мариупольский городской филиал ГУ "Донецкий областной лабораторный центр Госсанэпидслужбы Украины" находится в стадии реорганизации путем присоединения к Государственному учреждению "Центр общественного здоровья Минздрава Украины", - сказано в сообщении.

Последний день работы лабораторного центра - 31 декабря текущего года.

Специалисты лабораторного центра предполагают, что основные функции их останутся прежними – проведение мониторинга факторов окружающей среды – воздуха, воды, почвы, продуктов питания, расследования инфекционных и неинфекционных заболеваний. Не исключается, что будут добавлены и другие функции.