Moody`s: дефицит Госбюджета Украины будет на уровне 2-2,5% ВВП

Международное рейтинговое агентство Moody`s прогнозирует, что дефицит Государственного бюджета Украины в среднесрочной перспективе будет в рамках 2-2,5% ВВП. Об этом говорится в сообщении Moody`s.

При этом агентство отмечает, что при увеличении сумм займов украинского правительства, изменений в пропорциях долга не произойдет, так как ожидается и увеличение роста поступлений в бюджет.

По оценке Moody`s, потенциально рисками для страны являются значительный объем займов населения в иностранной валюте и высокий уровень инфляции, которая стала вызовом для нынешней политики обменного курса Национального банка Украины.

Справка УНИАН. Доходы Госбюджета Украины на 2008 год утверждены в размере 215 млрд. 359,4 млн. грн. (общий фонд - 168 млрд. 738,7 млн. грн., спецфонд - 46 млрд. 393,7 млн. грн.). Расходы - 232 млрд. 372 млн. грн. (общий фонд - 186 млрд. 738,6 млн. грн., спецфонд - 45 млрд. 633,4 млн. грн.).

Дефицит Госбюджета-2008 - 18 млрд. 822 млн. грн.

Госбюджет-2008 рассчитан с учетом таких макропоказателей: номинальный ВВП - 889,4 млрд. грн. (в середине февраля 2008 года Кабмин увеличил прогнозный показатель ВВП Украины на 2008 год до 921 млрд. грн.); рост ВВП - 6,8%; инфляция - 9,6%; дефицит бюджета - 20,1 млрд. грн. (2,26% от ВВП).