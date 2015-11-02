Под Волновахой женщина подорвалась на мине, с начала года - 12-й подобный случай

В районе села Березовое женщина вышла из машины, сошла с дороги в поле и подорвалась на мине. Женщина,1953 года рождения, погибла на месте.

Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть милиции Волновахи сегодня около 10.00 от медиков «скорой». На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

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По словам свидетелей, на обочине были таблички с надписью «Осторожно, мины».

С начала года это уже 12-й подобный несчастный случай возле этого населенного пункта.

Всего с начала года от подрывов на растяжках, минах и других неизвестных взрывчатых устройствах в Донецкой области погибли 23 мирных жителя. Из них 4 ребенка, 8 женщин и 11 мужчин. Ранено 67 человек (5 детей, 27 женщин и 35 мужчин).

Таким образом, всего пострадало 90 человек. Из них 35 человека - подорвались на растяжках, из них 12 - непосредственно возле поселка Березового.