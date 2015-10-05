Двое военных погибли, подорвавшись на минах в зоне АТО - "Донбасс"

Об этом сообщил представитель батальона "Донбасс" Евгений Шевченко, передает "112 Украина".

Читайте такжеБоевики используют перемирие на Донбассе для подготовки личного состава - ИС

"Ребята, которые прибыли на помощь, также подорвались на мине. Там у них двое или трое раненых среди военнослужащих, если не ошибаюсь, это 37-й батальон. То есть один погибший у нас и один погибший у них, и 5 раненых, из них двое из батальона "Донбасс" и трое военнослужащих", -отметил Шевченко.

По его словам, один из раненых бойцов "Донбасса" сейчас в тяжелом состоянии, но его жизни уже ничто не угрожает. Еще один военный легко ранен.

"Похоже на характер работы диверсионно-разведывательной группы противника на наших позициях, непосредственно за линией разграничения", - считает Евгений Шевченко.

Отметим, вчера спикер АП по вопросам АТО Андрей Лысенко сообщил, что в зоне АТО были ранены, подорвавшись на растяжках двое военных.