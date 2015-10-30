Из плена освобожден "киборг" Орест Петришин - Порошенко

19:21, 30 октября 2015
Общество
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Киев. 30 октября. УНИАН. Из плена освободили "киборга" Ореста Петришина, который находился там с февраля.

REUTERS

Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.

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"Друзья, освобожден из плена еще один наш Герой. "Киборг" Орест Петришин - на свободе", - отметил глава государства.

"Буквально час назад мы освободили Ореста Петришина, который находился в заложниках еще с 13 февраля. Он был захвачен под Дебальцево. Это прапорщик. Он сам медик", - сообщил в эфире "112 Украина" советник председателя СБУ Юрий Тандит.

Он добавил, что обмен состоялся в формате "одного на одного".

Напомним, вчера из плена боевиков по схеме "9 на 11" были освобождены еще девять украинцев.

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