Из плена освобожден "киборг" Орест Петришин - Порошенко
19:21, 30 октября 2015Общество
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Киев. 30 октября. УНИАН. Из плена освободили "киборга" Ореста Петришина, который находился там с февраля.
REUTERS
Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко в Twitter.
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"Друзья, освобожден из плена еще один наш Герой. "Киборг" Орест Петришин - на свободе", - отметил глава государства.
"Буквально час назад мы освободили Ореста Петришина, который находился в заложниках еще с 13 февраля. Он был захвачен под Дебальцево. Это прапорщик. Он сам медик", - сообщил в эфире "112 Украина" советник председателя СБУ Юрий Тандит.
Он добавил, что обмен состоялся в формате "одного на одного".
Напомним, вчера из плена боевиков по схеме "9 на 11" были освобождены еще девять украинцев.
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