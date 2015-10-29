Мариупольцы стали активнее путешествовать
По сравнению с прошлым годом, мариупольцы стали больше приобретать туров на отдых в зарубежные страны. В турфирмах возросший интерес к зарубежному отдыху связывают с прекращением боевых действий.
«Горожане приобретают автобусные туры как в страны Западной Европы, где сейчас много мигрантов, так и в страны Ближнего Востока – Израиль и Египет, где тоже не все спокойно», - сообщили 0629 в одной из мариупольских туристических фирм.
И если Египет привлекает туристов морскими курортами, то в Израиль в основном наши соотечественники совершают паломнические поездки или едят на оздоровление на Мертвое море.
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К слову, в турфирмах говорят, что до начала войны в Сирии, эта древняя страна тоже была среди туристических маршрутов.
«И в Сирии и в Ливане, было что посмотреть, и куда совершить экскурсии. Но сегодня в этих странах война, поэтому для туристов они закрыты», - говорят туроператоры.
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Среди потенциальных туристов, в турфирмах назвали моряков и представителей бизнеса.