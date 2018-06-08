Украинский туризм – 2015: отдых без Крыма

Оккупация Крыма и война на востоке страны, сделавшие невозможным отдых на значительной части побережья Азовского моря, экономические проблемы, обусловившие падение доходов украинцев в купе с обвалом национальной валюты, привели к оживлению внутреннего туризма в стране и заставили украинцев открыть для себя направления и регионы, ранее не пользовавшиеся большим спросом у отдыхающих.

УНИАН выяснил, где сумели воспользоваться вновь открывшимися возможностями в виде прибавившейся клиентуры, а где это получилось не очень.

Рекорды Закарпатья

Множество украинцев, которые раньше ориентировались на Крым, сейчас открыли для себя Западную Украину, в частности, Закарпатье. Если говорить языком цифр, то сеть санаторно-курортных, туристическо-рекреационных и гостиничных заведений области насчитывает 392 объекта (не считая около 400 сельских усадеб), которые позволяют разместить около 22 000 человек.

По оперативной информации недавно восстановленного управления туризма и курортов Закарпатской ОГА, количество туристов в регионе только в первом полугодии 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, увеличилось на 15,4%. Естественно, увеличились и поступления в местный бюджет. К примеру, если за весь 2014 год один только туристический сбор составил чуть больше 930 тысяч гривен, то за 6 месяцев 2015 года – 566,5 тысяч гривен.

Впрочем, официальная статистика – только верхушка айсберга. Сколько гостей приехали в регион и проживали в незарегистрированных садыбах, у друзей или родственников, сколько приютили кемпинги в горах или собственные палатки, трудно сосчитать. По этому поводу местные шутят: «На Закарпатье каждый гуцул – туроператор, каждый дом – турфирма».

«В целом мы наблюдаем рост количества туристов по всем направлениям. Более того, я берусь утверждать, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из-за определенных событий в государстве целые группы массово отказывались от путешествий по Закарпатью, в этом году наблюдаем почти стопроцентное увеличение количества гостей», - рассказал профессор Ужгородского национального университета, туризмовед, инициатор и разработчик большинства туристических тематических путей региона Федор Шандор.

В свою очередь, председатель правления Закарпатского областного центра сельского туризма Богдан Пранничук более скромен в оценках. По его словам, количество гостей на Закарпатье в этом году увеличилась, минимум, на 30%. Но и это обнадеживает, поскольку туристы интересуются Закарпатьем в любое время года: летом, весной и осенью приезжают, чтобы оздоровиться, а зимой популярен «белый туризм».

Такой спрос рождает предложение: в течение последних лет на Закарпатье быстрыми темпами осуществлялось строительство небольших туристско-рекреационных объектов (кемпингов, мини-гостиниц, баз отдыха, пансионатов и т.д.). Среди них и те, которые за короткий промежуток времени завоевали благосклонность посетителей: базы отдыха «Воеводино» (Перечинский район), «Эльдорадо», отель «Фортуна» (Свалявский район), гостиница «Камелот» (Ужгородский район), гостиница «Гостиный дом», эко-отель Westwood, «Гранд Отель Пилипец», гостиница «Вилла Баст», санаторий «Орлиное гнездо». Кроме того, активно развиваются и бальнеологические зоны, в частности, большую популярность набрали термальные бассейны в Косино, за год с момента открытия почти не бывает пустым оздоровительный комплекс «Ужанские купели». Существенно улучшает туристическую инфраструктуру и наличие информационных центров. Если по состоянию на 2013 год на территории области их было создано пятнадцать, то уже по состоянию на первое полугодие 2015 года в регионе успешно функционируют 28.

Гастротуризм и карпатские истории

По словам Федора Шандора, наиболее востребованы в области два направления туризма – детское и гастрономическое. «В связи с потерей Крыма, а, следовательно, «Артека» и подобных детских здравниц, вырос интерес к оздоровлению детей в чистом регионе Украины, - рассказывает он. - Второй по востребованности - гастрономический туризм. Дегустационные залы для смакования вином, паленкой, сыром, медом, микро-пивоварни – все, что интересно для туристов. Именно благодаря этому возрождаются гастрономические фестивали, которые умирали в предыдущие годы, как «Гуцульская брынза» или фестиваль бограча».

Кроме того, Закарпатье предлагает около 120 маркированных туристических путей - для семейного, экстремального, детского, спортивного отдыха, а также около 80 тематических маршрутов. Среди новинок – экскурсии «Путь повстанцев», «Кельтский путь», Яблочный и Сливовый веломаршруты, «Минералы Закарпатье», «Путь Атиллы», «Монашеские ордена Закарпатье», «Юрский период на Закарпатье».

По словам руководителя Туринфоцентра Закарпатья Александра Коваля, туристы также проявляют интерес к «музыкальному» маршруту, позволяющему посмотреть и послушать уникальные музыкальные инструменты – органы, которых насчитывается более 50, и не против полюбоваться солнечными часами Закарпатья.

Традиционно популярные туристические маршруты - замки Закарпатья, «Геотермальные воды Закарпатья», «Семь чудес Закарпатья» и другие. Например, парк графа Шенборна, расположенный в 30 км от Ужгорода. «Его еще называют порталом между 2 эпохами Закарпатья: Австро-Венгрией и современной Украиной, - рассказывает экскурсовод Василий Габорец. - Одна из интересных деталей – озеро Тур с небольшим островком в центре. Водоем имеет особую форму, повторяя контуры границы Австро-Венгерской империи в период ее создания. Кроме того, вокруг водоема располагаются 22 лавки, на которых установлены гербы государств, в составе которых находилось нынешнее Закарпатье».

Кроме того, чтобы удивить гостей, жители Закарпатья пытаются разрабатывать и так называемые «туристические фишки». Например, для любителей гастрономических изюминок, недавно в Ужгороде презентовали уникальный кофе «Аль Идриси» (в честь арабского путешественника, который впервые написал об Ужгороде). Этот напиток готовят из сорта арабики под названием «Гавайи Кона», с добавлением кристаллического тропического сахара, натуральных сливок и сусального пищевого золота. Порция стоит 149 гривен, но, по словам Федора Шандора, «золотой кофе» так быстро стал популярным, что, на сегодняшний день, оказался дефицитным.

Пытаются не отставать от Закарпатья и соседние регионы – Прикарпатье и Буковина. Так, в Ивано-Франковской области отмечают, что только в первом полугодии 2015 года сумма туристического сбора составила больше 1 млн гривен, в то время как за весь прошлый год собрать удалось около 950 тысяч. «Наибольший прирост туристов наблюдался на майские праздники», - отмечают в регионе.

Наиболее популярным в регионе остается туристический комплекс «Буковель», который давно переориентировался с исключительно зимнего туризма на внесезонный. Осенью. Зимой и весной 51 км лыжных трасс разного уровня сложности позволяют найти места для катания как новичкам, так и профессионалам. В общей сложности, на буковельских склонах могут одновременно находиться 12 тысяч гостей и при этом не чувствовать дискомфорта от большого количества людей.

Летом же комплекс предлагает отдыхающим массу горных экскурсионных маршрутов, велопарк, скалодром, рафтинг по горной реке Чорный Черемош, туры на квадроциклах, конные прогулки и экстрим-парк. А для любителей проводить летом время у водоемов в Буковеле имеется горное озеро и малое озеро с экологической системой подогрева. В этой связи не удивительно, что именно сюда из Крыма перекочевал детский лагерь «Артек». Летом 2015 года, «Артек-Буковель» провел для детей 7 тематических смен.

Помимо массы мероприятий, ежегодно проходящих в комплексе «Буковель», в текущем году в соседнем Яремче открыли парк-музей «Карпаты в миниатюре». В парке-музее насчитывается 17 объектов культурного наследия и памятников архитектуры Яремчанщины и Верховинского районов. И организаторы отмечают, что, учитывая туристический интерес к такому объекту, будут совершенствовать музей новыми экспонатами.

В Галиче впервые состоялся Всеукраинский музейно-туристический фестиваль, собравший представителей из всех уголков страны: от Киева до Запорожья и от Славянска до Святогорска.

В селе Раковец Городенковского района открылась пристань для плотов, байдарок и катеров, которые курсируют по Днестру. А на берегу организовали бесплатный кемпинг, рядом с которым для отдыхающих созданы комфортные условия – обустроена зона отдыха с лежаками, прокат палаток, ресторан. В будущем организаторы планируют открытие подобных портов в других местах на Днестре.

Кроме того, в селе Луквица Богородчанского района действует единственный в Украине, уникальный пластунский лагерь, где дети осваивают основы авиации, изучают теорию и наземную подготовку, чтобы попытаться самостоятельно подняться в небо.

Без иностранцев

В то же время, на Тернопольщине отмечают, что туристического бума в 2015 году не ожидали по ряду причин. «В предыдущие годы у нас практически в каждом районе был свой фестиваль-изюминка, его рекламировали и помпезно проводили. В текущем же году, из-за АТО, большинство развлекательных мероприятий были отменены: из 15 фестивалей оставили только 5 – патриотического направления», - рассказал главный специалист управления развития туристической инфраструктуры Тернопольской ОГА Богдан Муха.

В гостиницах Тернополя также отмечают, что из-за АТО резко упало количество путешественников из-за рубежа, особенно из Польши. Ранее они останавливались в Тернополе проездом в Крым. Задерживаясь на несколько дней, осматривали Збаражский и другие замки, монастырский комплекс в Язловце, пещеры, которыми славится область, крупнейший в Украине равнинный водопад в Ныркове. «Прошлый год не был показательным, а вот если сравнивать с позапрошлым годом, то количество туристов из Польши уменьшилось, ориентировочно, на 70%. Количество украинских туристов, которые останавливаются в наших гостиницах, особенно не изменилась», - рассказала менеджер службы приема и размещения ОАО «Тернопольотель» Татьяна Баласанян.

По ее словам, когда в городе проводится много мероприятий и фестивалей, в местных отелях свободных мест не найти. «Но, когда мероприятий нет, номера пустуют. Постоянного потока туристов не наблюдается. Мы больше ориентируемся на бизнес-туристов, которые приезжают на тренинги и семинары», - отмечает она.

В свою очередь, соорганизатор кемпингов «Белый Бизон» на Днестре и «Белый Слон» на Черном Черемоше, который проводит сплавы по рекам, походы и велопутешествия в горы, Владимир Горон, говорит, что среди традиционного потока украинских туристов увеличилось количество отдыхающих жителей восточных и даже южных регионов Украины. «В этом году могу отметить появление туристов из нетипичных как для нас регионов – Черкассы, Чернигов, Днепропетровск, Одесса. То есть, не только киевляне, как было раньше», - рассказывает он.

А вот Черновицкая область, которая, будучи самой маленькой в Украине, но имея огромное количество интересных туристических мест, отсалась в проигрыше. В частности, по данным Государственной налоговой инспекции в городе Черновцы, с января по август 2015 туристический сбор пополнил местный бюджет областного центра чуть более чем на 71 тысячу гривен. В Департаменте экологии и туризма Черновицкой облгосадминистрации на запрос УНИАН не смогли предоставить даже статистическую информацию о количестве туристов, посещающих область и состоянии дел в отрасли. В то же время, по словам главы общественной организации «Ассоциация отельеров города Черновцы» Андрея Брязкало, в текущем году количество иностранных туристов, посещающих Черновцы, снизилась почти на 80%. Исключением являются иностранцы, которые приезжают по делам и остаются на некоторое время, так называемый «бизнес-туризм». «Сейчас мы привлекательны для иностранных туристов, так как, за счет разницы в курсе валют, они могут получить в три раза больше услуг за те же деньги. Но иностранцы боятся ситуации в Украине. Даже если мы максимально увеличим безопасность в Черновцах, человек, выбирая, где отдохнуть, предпочтет более спокойную страну», - считает он.

Тем не менее, по словам Андрея Брязкало, количество внутренних туристов в разы увеличилось и в Черновцах, однако покупательная способность украинцев значительно ниже, чем у иностранцев, поэтому доходы черновицких предпринимателей, работающих в туристическом бизнесе, упали.

Подобная ситуация и еще в одном привлекательном для туристов месте - Государственном историко-архитектурном заповеднике «Хотинская крепость», который входит в перечень «Семи чудес Украины». Как рассказала директор заповедника Елизавета Буйновская, в предыдущие годы едва ли не самыми массовыми посетителями крепости были туристы из Польши. В течение 2014-15 годов, из-за ситуации в Украине, они также перестали посещать этот объект. «Зато с 2014 года количество украинских туристов, посетивших Хотинскую крепость, невероятно возросла. За прошлый год в наших кассах приобретено 82 000 билетов, без учета льготников. В этом году, по состоянию на август, мы уже продали более 50 000 билетов, а туристический сезон еще не завершился», - отмечает она.

Но есть и проблемы. К примеру, Хотин не может предложить туристам ни одного отеля, в котором можно было бы без страха провести ночь, и ни одного заведения общественного питания, куда хотелось бы вернуться еще раз. Поэтому туристы, посещающие крепость, вынуждены искать ночлег и приличную пищу либо в Черновцах в 60 километрах, либо в Каменце-Подольском Хмельницкой области в 20 километрах.

По словам Елизаветы Буйновской, на базе заповедника для местных предпринимателей проводили несколько тренингов по ведению гостинично-ресторанного бизнеса, однако ни один из бизнесменов не изъявил желания начинать дело, обеспечивающее потребности туристов. «Кроме заповедника, мы ничего не можем дать туристу. Хотя у нас было очень много предложений к власти. И почему наши предприниматели такие пассивные, я не понимаю», - рассказала она.

В то же время в Черновцах жалуются, что, несмотря на попытки сделать в городе навигацию, удобную для туристов, пока с этим довольно сложно. К примеру, только приехав в Черновцы поездом или автобусом, если заранее не изучить карту города и расписание движения общественного транспорта, найти информацию как добраться до центра или до интересующих туристических объектов – не получится. Покинув вокзал, первое, что видит турист – не информационную стелу или справочную, а забегаловку, у которой на скамейках часто спят не слишком чистоплотные и трезвые черновчане.

Впрочем, в последние годы в городе создано немало специализированных сайтов, которые могут пригодится туристам. Эти ресурсы позволяют не только подыскать себе жилье, но даже показывают кратчайший и самый дешевый маршрут общественного транспорта из одной точки города в другую. К примеру, на официальном сайте Черновицкого городского совета есть закладка «Туристу», где собрана актуальная информация о том, где в Черновцах можно переночевать, поесть и что посмотреть. А вот на сайте Easyway Черновцы можно узнать, как добраться до любой точки областного центра общественным транспортом, сколько это будет стоить и сколько времени может занять. Также есть сайт trip.cv.ua на котором можно ознакомиться с экскурсиями, предлагаемыми по городу и области, или же загрузить гид по Черновцам в формате PDF и прогуляться самостоятельно. «Мы пытаемся догнать города, которые опередили Черновцы в этих вопросах: Львов, Одессу, Ивано-Франковск... Иногда сталкиваемся со странными проблемами. К примеру, оказалось, что у нас нет хорошо нарисованной, удобной, простой карты Черновцов. Нам не хватает более удобного общественного транспорта, его четкого движения, нормальных остановок, в конце концов, дорог. Но больше всего не хватает адекватного отношения к туристам и понимания важности и прибыльности этой отрасли для Черновцов и области», - отмечает Андрей Брязкало.

Одесса – лето в плюс

Где понимают важность и прибыльность туристического бизнеса, так это в Одессе. Несмотря на то, что итоги курортного сезона подводить еще рано, специалисты утверждают, что нынешним летом одесские предприниматели в полной мере компенсировали прошлогодний провал. По словам директора туристического информационного центра Виктора Аксанюка, статистические данные будут известны в феврале-марте 2016 года. Однако уже сейчас понятно, что количество туристов, посетивших регион, достигнет (если не превысит) уровня успешного 2013-го, когда лишь в областном центре побывали более 1 млн отдыхающих.

В целом, в Одесском регионе – 280 гостиниц, в которых можно единовременно разместить 16,5 тыс. человек. Кроме того, в области, на 300 километрах черноморского побережья – от райцентра Рени до города Южный – на 200 тысяч человек рассчитаны 700 баз отдыха, оздоровительных детских лагерей и прочих мест размещения, из которых 29 объектов – санатории Одессы. «Они заполнены на 80-100%, и расселить в одном месте группу из 5-6 человек, или очень дорого, или попросту невозможно. В прошлом году гостиницы на высокий сезон так и не вышли – стоимость проживания летом не повышалась, в текущем - сезон не просто высокий, а «высокий плюс». То есть, цены на гостиничные номера растут, а свободных мест нет», - рассказал Аксанюк.

Изменилась и география отдыхающих. Если в 2013 году гостиницы, как правило, заполняли белорусы, москвичи и питерцы, для которых местные цены на гостиничный и ресторанный сервис были вполне приемлемы, то сейчас туристов из РФ крайне мало, зато «битком» - из Киева, центральной и западной Украины. «Раньше правобережная Украина отдыхала в Крыму, сейчас все наши соотечественники едут на море в Одессу», - констатирует эксперт.

В отличие от прошлого года, среди курортников достаточно много молдаван, сумевших преодолеть страх перед «хунтой и бандеровцами». Жители соседнего государства, как правило, отдают предпочтение курортам в поселках Затока, Санжейка, Грибовка.

Больше стало и белорусов, хотя многие из них ведут себя агрессивно-насторожено, насмотревшись на Родине российского ТВ «о зверствах укров». Однако, по словам историка, краеведа Александра Бабича, в текущем сезоне гиды едва успевают формировать экскурсионные группы. «Приехали граждане балтийских стран, очень много туристов из Израиля. Есть турки, поляки, немцы и американцы», - рассказывает он.

Значительный наплыв туристов отмечают и туристические фирмы. По словам директора туристической компании «Фагот-тревел плюс» Елена Остапышиной, ассоциация туроператоров Одессы сделала для этого очень многое: «Провела предварительную работу, ездили в разные города Украины и презентовали там отдых в Южной Пальмире. У нас в копилке – 40 экскурсий только по Одессе, не говоря уже о загородных».

Помимо этого, Одесса и область становятся центром событийного туризма, в чем большую роль сыграло внушительное количество ярких культурно-развлекательных мероприятий, в числе которых Международный одесский кинофестиваль, Вышиванковый фестиваль, музыкально-спортивный «Z-GAMES», «Джаз-Коктебель», морской фестиваль и празднование дня ВМС Украины с экскурсиями гражданского населения на военные корабли, вызвавшими огромный ажиотаж. Кроме того, впервые в регионе состоялась велосипедная свадьба, соревнования на лодках из пластиковых бутылок, костюмированный парад объятий и многое другое.

Растянуть сезон

Как считает директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, многие приезжают в город именно на такие мероприятия. Ряд интересных событий ожидается и осенью. Помимо празднеств ко Дню города, пройдут джазовый и литературный фестивали – в отелях и хостелах номера забронированы до середины октября. «Несмотря на небывалое количество туристов, это для нас – не предел. У нас много интересного. Можем предложить гостям посетить 275 музеев, из которых 35 - в Одессе, 7 театров и около 4,5 тысяч достопримечательностей, включая археологические изюминки», - отмечает Виктор Аксанюк.

Впрочем, для этого необходимо улучшать качество обслуживания, развивать инфраструктуру и проводить рекламно-информационные кампании по привлечению туристов из других регионов и Молдовы. По мнению Аксанюка, только презентация Одессы позволит увеличить поток туристов еще на 20%.

Основная задача сейчас – увеличить сезон, чтобы люди приезжали не только летом, поскольку, по мнению специалистов, при провальном круизном бизнесе и вялой промышленности, в ближайшие годы именно туризм станет одним из основных источников дохода региона. Именно поэтому местные туроператоры сейчас работают над созданием новых маршрутов, власти уповают на дополнительные поезда и авиарейсы. Ведь, в связи с увеличением пассажиропотока, Одесской железной дороге даже пришлось летом удлинить пассажирские платформы на вокзале «Одесса-Главная».

В свою очередь, экскурсоводы отмечают актуальность реставрации фасадов и памятников в исторической части города, чему придают большое значение иностранные туристы. Нынешним летом, согласно сообщению управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, проведены работы по обновлению памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине на Лидерсовском бульваре, обновлена колоннада у Воронцовского дворца. Запланирован ремонт памятников и скульптурных композиций «Лаокоон», Дерибасу, Льву и львице в Городском саду и памятника Апельсину на бульваре Жванецкого, а также – ремонтно-восстановительные работы в районе Тещиного моста в «Уголке старой Одессы».

Стать курортом

Увеличение количества туристов отмечают и в Николаевской области – на 5-7% уже в середине курортного сезона. По данным Николаевской облгосадминистрации на конец июля, регион посетили 125 тысяч человек. Традиционно, наибольшее количество туристов отдыхают на Черноморском побережье в зонах отдыха Коблево, Рыбаковка, Черноморка и Очаков с развитой инфраструктурой, а также на территории заповедной Кинбурнской косы, где сервис далек от идеального, но его с лихвой компенсирует тишина и спокойствие этого места.

В высокий сезон (начало августа) в курортной зоне «Коблево» большинство баз отдыха вывесили таблички «мест нет». И это, несмотря на то, что некоторые базы установили цены за проживание в долларах, а не национальной валюте (номер люкс, в среднем, 100 долларов в сутки). В целом, цены на базах отдыха и в мини-гостиницах, в зависимости от условий, варьируется от 70 до 1500 грн в сутки. В частном секторе - остались на уровне 70-150 грн в сутки с человека. В связи с притоком туристов, местная власть работает над тем, чтобы зона отдыха «Коблево» получила статус курорта. Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Оксана Янишевская считает, что есть все шансы для решения этого вопроса в кратчайшие сроки: «Все условия сегодня способствуют тому, чтобы мы предоставили статус курорта нашим прибрежным территориям. Вся прибрежная зона Николаевской области пользуется спросом посетителей. Кроме того, Коблевский сельсовет подготовил ряд документов и принял соответствующие решения - осталось только довести дело до конца. Сегодня стоит проработать механизм, и, в перспективе, мы сможем провести аналогичную работу и в других курортных зонах области».

Доцент кафедры естественно-математического образования и информационных технологий Николаевского областного института последипломного педагогического образования Валерий Ермилов отметил, что на территории Коблевского сельского совета размещены большие запасы лечебных грязей и минеральных вод, что дает больше шансов на получение статуса курорта.

Кроме того, любителей активного отдыха привлекают берега Южного Буга в районе сел Мигия, Грушевка, Курипчино Первомайского района. Для проведения экскурсий и организации экологического туризма наиболее привлекательные пороги Южного Буга, урочище «Лабиринт» (Трикратский лес) и каньоны рек Арбузинка и Мертвовод Вознесенского района. Исполняющий обязанности директора национального парка «Бугский Гард» Владислав Артамонов отмечает, что в этом году количество посетителей парка выросло на 20% благодаря работе по устройству территории рекреационных участков и поддержке экскурсионных маршрутов.

В связи с этим, Николаевская ОГА, совместно с компанией Google Украина, начиная с августа 2015 года, начала реализацию мероприятий в рамках программы по цифровому преобразованию области. В частности, планируется создание интерактивных карт на базе Google Maps и интерактивного сайта «Путешествуй по Николаевщине!».

Иностранцев пугают дороги

Пытаются не отставать от традиционных курортных зон и центральные регионы Украины. Так, по словам директора Винницкого коммунального предприятия «Подольский туристический информационный центр» Владимира Ходацкого, поток туристов в Винницу в этом году, по сравнению с прошлым, увеличился на 20-25%. «Больше всего в Виннице интересует набережная и фонтан «Roshen», ставка Гитлера «Вервольф», а также Мавзолей и усадьба имени выдающегося, всемирно известного хирурга Николая Пирогова», - отметил он.

Кроме того, популярностью в этом году пользуются карты маршрутов в Виннице, разработанные турцентрами, которые бесплатно раздаются всем желающим через установленные в городе информационные туристические сервисы. «Туристы очень довольны этими картами и спрос на них в этом году значительно вырос. Все туристы очень удивлены, что эти карты бесплатные», - рассказал Ходацкий.

Всего в городе, на сегодняшний день, действует 4 информационных туристических сервиса, но туристические карты раздаются и в винницких гостиницах и хостелах. «К нам в этом году активно обращаются представители отелей и хостелов для того, чтобы раз в неделю мы им давали хотя бы по 100 таких туристических карт, которые они также раздают туристам», - отметил Ходацкий.

По его словам, в этих картах достаточно тщательно прописаны все винницкие маршруты и интересные места. Также подробно описано, каким образом в то или иное место можно добраться и каким именно общественным транспортом под каким номером воспользоваться. На сегодняшний день в Виннице действует 4 полностью разработанных маршрута, но обычно маршруты разрабатываются по желанию под каждого отдельного туриста.

По словам Ходацкого, подавляющее большинство туристов - украинцы, и 5-7% иностранцев. Главной причиной того, что поток иностранных туристов в Украину, в том числе, в Винницу, не большой, он называет плохие дороги. «Немцы говорят - у вас очень красивый фонтан, город очень нравится, приехали бы, но, как только заезжаешь на территорию Украины, попадаешь на ваши дороги, ехать сразу уже никуда не хочется», - рассказал директор туристического центра, добавив, что также туристов пугает ситуация на востоке страны.

Собственно, на дороги жалуются во всех регионах Украины. Причем, чем дальше от областных центров, тем больше проблем и неудобств для туристов. Даже привыкший ко всему украинец рискует испортить себе отдых, автомобиль, нервы, решив отправиться в путешествие по дорогам, больше напоминающим утрамбованные гравийные насыпи. И вряд ли смелого туриста смогут утешить степные или горные пейзажи, реки и чистый воздух.

Конечно, в каждом регионе пытаются решать эту проблему. Но пока ситуация такова, что, даже если с основными магистралями вопрос можно будет решить – то лишь ямочным ремонтом, а региональные дороги остаются и вовсе без надежд на «оздоровление». К примеру, Закарпатье планирует получить на восстановление дорог около 500 млн, но уже в следующем, 2016 году. Также в местной ОГА не оставляют идею развития Ужгородского аэропорта, но пока не называют даже приблизительной суммы, которая может для этого понадобиться.

В свою очередь, в соседней Ивано-Франковской области, в рамках в реализации проекта «Ивано-Франковская область - край для туризма», запланировано строительство двух визит-центров с местами краткосрочного отдыха для автотуристов. В регионе также ожидают запуска прямых регулярных рейсов «Международных авиалиний Украины» между Киевом и Ивано-Франковском с конца октября 2015 года, а пока спасаются дополнительными поездами.

УНИАН