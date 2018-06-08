На фото - озеро Свитязь, Волынская область / Фото УНИАН

Украинский туризм – 2015: отдых без Крыма

19:16, 16 сентября 2015
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Аннексия Крыма Россией перераспределила потоки туристов в другие регионы Украины. УНИАН разбирался, какие из них сумели воспользоваться ситуацией летом, и чем планируют привлекать внимание отдыхающих в бархатный сезон и в межсезонье.

На фото - озеро Свитязь, Волынская область / Фото УНИАН

Оккупация Крыма и война на востоке страны, сделавшие невозможным отдых на значительной части побережья Азовского моря, экономические проблемы, обусловившие падение доходов украинцев в купе с обвалом национальной валюты, привели к оживлению внутреннего туризма в стране и заставили украинцев открыть для себя направления и регионы, ранее не пользовавшиеся большим спросом у отдыхающих.

УНИАН выяснил, где сумели воспользоваться вновь открывшимися возможностями в виде прибавившейся клиентуры, а где это получилось не очень.

Рекорды Закарпатья

Множество украинцев, которые раньше ориентировались на Крым, сейчас открыли для себя Западную Украину, в частности, Закарпатье. Если говорить языком цифр, то сеть санаторно-курортных, туристическо-рекреационных и гостиничных заведений области насчитывает 392 объекта (не считая около 400 сельских усадеб), которые позволяют разместить около 22 000 человек.

Фестиваль / Фото УНИАН

По оперативной информации недавно восстановленного управления туризма и курортов Закарпатской ОГА, количество туристов в регионе только в первом полугодии 2015 года, по сравнению с аналогичным периодом предыдущего, увеличилось на 15,4%. Естественно, увеличились и поступления в местный бюджет. К примеру, если за весь 2014 год один только туристический сбор составил чуть больше 930 тысяч гривен, то за 6 месяцев 2015 года – 566,5 тысяч гривен.

Впрочем, официальная статистика – только верхушка айсберга. Сколько гостей приехали в регион и проживали в незарегистрированных садыбах, у друзей или родственников, сколько приютили кемпинги в горах или собственные палатки, трудно сосчитать. По этому поводу местные шутят: «На Закарпатье каждый гуцул – туроператор, каждый дом – турфирма».

«В целом мы наблюдаем рост количества туристов по всем направлениям. Более того, я берусь утверждать, что, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда из-за определенных событий в государстве целые группы массово отказывались от путешествий по Закарпатью, в этом году наблюдаем почти стопроцентное увеличение количества гостей», - рассказал профессор Ужгородского национального университета, туризмовед, инициатор и разработчик большинства туристических тематических путей региона Федор Шандор.

В свою очередь, председатель правления Закарпатского областного центра сельского туризма Богдан Пранничук более скромен в оценках. По его словам, количество гостей на Закарпатье в этом году увеличилась, минимум, на 30%. Но и это обнадеживает, поскольку туристы интересуются Закарпатьем в любое время года: летом, весной и осенью приезжают, чтобы оздоровиться, а зимой популярен «белый туризм».

Такой спрос рождает предложение: в течение последних лет на Закарпатье быстрыми темпами осуществлялось строительство небольших туристско-рекреационных объектов (кемпингов, мини-гостиниц, баз отдыха, пансионатов и т.д.). Среди них и те, которые за короткий промежуток времени завоевали благосклонность посетителей: базы отдыха «Воеводино» (Перечинский район), «Эльдорадо», отель «Фортуна» (Свалявский район), гостиница «Камелот» (Ужгородский район), гостиница «Гостиный дом», эко-отель Westwood, «Гранд Отель Пилипец», гостиница «Вилла Баст», санаторий «Орлиное гнездо». Кроме того, активно развиваются и бальнеологические зоны, в частности, большую популярность набрали термальные бассейны в Косино, за год с момента открытия почти не бывает пустым оздоровительный комплекс «Ужанские купели». Существенно улучшает туристическую инфраструктуру и наличие информационных центров. Если по состоянию на 2013 год на территории области их было создано пятнадцать, то уже по состоянию на первое полугодие 2015 года в регионе успешно функционируют 28.

Гастротуризм и карпатские истории

По словам Федора Шандора, наиболее востребованы в области два направления туризма – детское и гастрономическое. «В связи с потерей Крыма, а, следовательно, «Артека» и подобных детских здравниц, вырос интерес к оздоровлению детей в чистом регионе Украины, - рассказывает он. - Второй по востребованности - гастрономический туризм. Дегустационные залы для смакования вином, паленкой, сыром, медом, микро-пивоварни – все, что интересно для туристов. Именно благодаря этому возрождаются гастрономические фестивали, которые умирали в предыдущие годы, как «Гуцульская брынза» или фестиваль бограча».

Гуцульская брынза / Фото УНИАН

Кроме того, Закарпатье предлагает около 120 маркированных туристических путей - для семейного, экстремального, детского, спортивного отдыха, а также около 80 тематических маршрутов. Среди новинок – экскурсии «Путь повстанцев», «Кельтский путь», Яблочный и Сливовый веломаршруты, «Минералы Закарпатье», «Путь Атиллы», «Монашеские ордена Закарпатье», «Юрский период на Закарпатье».

По словам руководителя Туринфоцентра Закарпатья Александра Коваля, туристы также проявляют интерес к «музыкальному» маршруту, позволяющему посмотреть и послушать уникальные музыкальные инструменты – органы, которых насчитывается более 50, и не против полюбоваться солнечными часами Закарпатья.  

Традиционно популярные туристические маршруты - замки Закарпатья, «Геотермальные воды Закарпатья», «Семь чудес Закарпатья» и другие. Например, парк графа Шенборна, расположенный в 30 км от Ужгорода. «Его еще называют порталом между 2 эпохами Закарпатья: Австро-Венгрией и современной Украиной, - рассказывает экскурсовод Василий Габорец. - Одна из интересных деталей – озеро Тур с небольшим островком в центре. Водоем имеет особую форму, повторяя контуры границы Австро-Венгерской империи в период ее создания. Кроме того, вокруг водоема располагаются 22 лавки, на которых установлены гербы государств, в составе которых находилось нынешнее Закарпатье».

Кроме того, чтобы удивить гостей, жители Закарпатья пытаются разрабатывать и так называемые «туристические фишки». Например, для любителей гастрономических изюминок, недавно в Ужгороде презентовали уникальный кофе «Аль Идриси» (в честь арабского путешественника, который впервые написал об Ужгороде). Этот напиток готовят из сорта арабики под названием «Гавайи Кона», с добавлением кристаллического тропического сахара, натуральных сливок и сусального пищевого золота. Порция стоит 149 гривен, но, по словам Федора Шандора, «золотой кофе» так быстро стал популярным, что, на сегодняшний день, оказался дефицитным. 

Пытаются не отставать от Закарпатья и соседние регионы – Прикарпатье и Буковина. Так, в Ивано-Франковской области отмечают, что только в первом полугодии 2015 года сумма туристического сбора составила больше 1 млн гривен, в то время как за весь прошлый год собрать удалось около 950 тысяч. «Наибольший прирост туристов наблюдался на майские праздники», - отмечают в регионе.

Наиболее популярным в регионе остается туристический комплекс «Буковель», который давно переориентировался с исключительно зимнего туризма на внесезонный. Осенью. Зимой и весной 51 км лыжных трасс разного уровня сложности позволяют найти места для катания как новичкам, так и профессионалам. В общей сложности, на буковельских склонах могут одновременно находиться 12 тысяч гостей и при этом не чувствовать дискомфорта от большого количества людей.

Славское / Фото УНИАН

Летом же комплекс предлагает отдыхающим массу горных экскурсионных маршрутов, велопарк, скалодром, рафтинг по горной реке Чорный Черемош, туры на квадроциклах, конные прогулки и экстрим-парк. А для любителей проводить летом время у водоемов в Буковеле имеется горное озеро и малое озеро с экологической системой подогрева. В этой связи не удивительно, что именно сюда из Крыма перекочевал детский лагерь «Артек». Летом 2015 года, «Артек-Буковель» провел для детей 7 тематических смен.

Помимо массы мероприятий, ежегодно проходящих в комплексе «Буковель», в текущем году в соседнем Яремче открыли парк-музей «Карпаты в миниатюре». В парке-музее насчитывается 17 объектов культурного наследия и памятников архитектуры Яремчанщины и Верховинского районов. И организаторы отмечают, что, учитывая туристический интерес к такому объекту, будут совершенствовать музей новыми экспонатами.

В Галиче впервые состоялся Всеукраинский музейно-туристический фестиваль, собравший представителей из всех уголков страны: от Киева до Запорожья и от Славянска до Святогорска.

В селе Раковец Городенковского района открылась пристань для плотов, байдарок и катеров, которые курсируют по Днестру. А на берегу организовали бесплатный кемпинг, рядом с которым для отдыхающих созданы комфортные условия – обустроена зона отдыха с лежаками, прокат палаток, ресторан. В будущем организаторы планируют открытие подобных портов в других местах на Днестре.

Кроме того, в селе Луквица Богородчанского района действует единственный в Украине, уникальный пластунский лагерь, где дети осваивают основы авиации, изучают теорию и наземную подготовку, чтобы попытаться самостоятельно подняться в небо.

Без иностранцев

В то же время, на Тернопольщине отмечают, что туристического бума в 2015 году не ожидали по ряду причин. «В предыдущие годы у нас практически в каждом районе был свой фестиваль-изюминка, его рекламировали и помпезно проводили. В текущем же году, из-за АТО, большинство развлекательных мероприятий были отменены: из 15 фестивалей оставили только 5 – патриотического направления», - рассказал главный специалист управления развития туристической инфраструктуры Тернопольской ОГА Богдан Муха.

Польский турист / Фото УНИАН

В гостиницах Тернополя также отмечают, что из-за АТО резко упало количество путешественников из-за рубежа, особенно из Польши. Ранее они останавливались в Тернополе проездом в Крым. Задерживаясь на несколько дней, осматривали Збаражский и другие замки, монастырский комплекс в Язловце, пещеры, которыми славится область, крупнейший в Украине равнинный водопад в Ныркове. «Прошлый год не был показательным, а вот если сравнивать с позапрошлым годом, то количество туристов из Польши уменьшилось, ориентировочно, на 70%. Количество украинских туристов, которые останавливаются в наших гостиницах, особенно не изменилась», - рассказала менеджер службы приема и размещения ОАО «Тернопольотель» Татьяна Баласанян.

По ее словам, когда в городе проводится много мероприятий и фестивалей, в местных отелях свободных мест не найти. «Но, когда мероприятий нет, номера пустуют. Постоянного потока туристов не наблюдается. Мы больше ориентируемся на бизнес-туристов, которые приезжают на тренинги и семинары», - отмечает она.

В свою очередь, соорганизатор кемпингов «Белый Бизон» на Днестре и «Белый Слон» на Черном Черемоше, который проводит сплавы по рекам, походы и велопутешествия в горы, Владимир Горон, говорит, что среди традиционного потока украинских туристов увеличилось количество отдыхающих жителей восточных и даже южных регионов Украины. «В этом году могу отметить появление туристов из нетипичных как для нас регионов – Черкассы, Чернигов, Днепропетровск, Одесса. То есть, не только киевляне, как было раньше», - рассказывает он.

А вот Черновицкая область, которая, будучи самой маленькой в Украине, но имея огромное количество интересных туристических мест, отсалась в проигрыше. В частности, по данным Государственной налоговой инспекции в городе Черновцы, с января по август 2015 туристический сбор пополнил местный бюджет областного центра чуть более чем на 71 тысячу гривен. В Департаменте экологии и туризма Черновицкой облгосадминистрации на запрос УНИАН не смогли предоставить даже статистическую информацию о количестве туристов, посещающих область и состоянии дел в отрасли. В то же время, по словам главы общественной организации «Ассоциация отельеров города Черновцы» Андрея Брязкало, в текущем году количество иностранных туристов, посещающих Черновцы, снизилась почти на 80%. Исключением являются иностранцы, которые приезжают по делам и остаются на некоторое время, так называемый «бизнес-туризм». «Сейчас мы привлекательны для иностранных туристов, так как, за счет разницы в курсе валют, они могут получить в три раза больше услуг за те же деньги. Но иностранцы боятся ситуации в Украине. Даже если мы максимально увеличим безопасность в Черновцах, человек, выбирая, где отдохнуть, предпочтет более спокойную страну», - считает он.

Хотинская крепость / Фото УНИАН

Тем не менее, по словам Андрея Брязкало, количество внутренних туристов в разы увеличилось и в Черновцах, однако покупательная способность украинцев значительно ниже, чем у иностранцев, поэтому доходы черновицких предпринимателей, работающих в туристическом бизнесе, упали.

Подобная ситуация и еще в одном привлекательном для туристов месте - Государственном историко-архитектурном заповеднике «Хотинская крепость», который входит в перечень «Семи чудес Украины». Как рассказала директор заповедника Елизавета Буйновская, в предыдущие годы едва ли не самыми массовыми посетителями крепости были туристы из Польши. В течение 2014-15 годов, из-за ситуации в Украине, они также перестали посещать этот объект. «Зато с 2014 года количество украинских туристов, посетивших Хотинскую крепость, невероятно возросла. За прошлый год в наших кассах приобретено 82 000 билетов, без учета льготников. В этом году, по состоянию на август, мы уже продали более 50 000 билетов, а туристический сезон еще не завершился», - отмечает она.

Но есть и проблемы. К примеру, Хотин не может предложить туристам ни одного отеля, в котором можно было бы без страха провести ночь, и ни одного заведения общественного питания, куда хотелось бы вернуться еще раз. Поэтому туристы, посещающие крепость, вынуждены искать ночлег и приличную пищу либо в Черновцах в 60 километрах, либо в Каменце-Подольском Хмельницкой области в 20 километрах.

По словам Елизаветы Буйновской, на базе заповедника для местных предпринимателей проводили несколько тренингов по ведению гостинично-ресторанного бизнеса, однако ни один из бизнесменов не изъявил желания начинать дело, обеспечивающее потребности туристов. «Кроме заповедника, мы ничего не можем дать туристу. Хотя у нас было очень много предложений к власти. И почему наши предприниматели такие пассивные, я не понимаю», - рассказала она.

В то же время в Черновцах жалуются, что, несмотря на попытки сделать в городе навигацию, удобную для туристов, пока с этим довольно сложно. К примеру, только приехав в Черновцы поездом или автобусом, если заранее не изучить карту города и расписание движения общественного транспорта, найти информацию как добраться до центра или до интересующих туристических объектов – не получится. Покинув вокзал, первое, что видит турист – не информационную стелу или справочную, а забегаловку, у которой на скамейках часто спят не слишком чистоплотные и трезвые черновчане.

Черновцы / Фото УНИАН

Впрочем, в последние годы в городе создано немало специализированных сайтов, которые могут пригодится туристам. Эти ресурсы позволяют не только подыскать себе жилье, но даже показывают кратчайший и самый дешевый маршрут общественного транспорта из одной точки города в другую. К примеру, на официальном сайте Черновицкого городского совета есть закладка «Туристу», где собрана актуальная информация о том, где в Черновцах можно переночевать, поесть и что посмотреть. А вот на сайте Easyway Черновцы можно узнать, как добраться до любой точки областного центра общественным транспортом, сколько это будет стоить и сколько времени может занять. Также есть сайт trip.cv.ua на котором можно ознакомиться с экскурсиями, предлагаемыми по городу и области, или же загрузить гид по Черновцам в формате PDF и прогуляться самостоятельно. «Мы пытаемся догнать города, которые опередили Черновцы в этих вопросах: Львов, Одессу, Ивано-Франковск... Иногда сталкиваемся со странными проблемами. К примеру, оказалось, что у нас нет хорошо нарисованной, удобной, простой карты Черновцов. Нам не хватает более удобного общественного транспорта, его четкого движения, нормальных остановок, в конце концов, дорог. Но больше всего не хватает адекватного отношения к туристам и понимания важности и прибыльности этой отрасли для Черновцов и области», - отмечает Андрей Брязкало.

Одесса – лето в плюс

Где понимают важность и прибыльность туристического бизнеса, так это в Одессе. Несмотря на то, что итоги курортного сезона подводить еще рано, специалисты утверждают, что нынешним летом одесские предприниматели в полной мере компенсировали прошлогодний провал. По словам директора туристического информационного центра Виктора Аксанюка, статистические данные будут известны в феврале-марте 2016 года. Однако уже сейчас понятно, что количество туристов, посетивших регион, достигнет (если не превысит) уровня успешного 2013-го, когда лишь в областном центре побывали более 1 млн отдыхающих.

Одесса / Фото УНИАН

В целом, в Одесском регионе – 280 гостиниц, в которых можно единовременно разместить 16,5 тыс. человек. Кроме того, в области, на 300 километрах черноморского побережья – от райцентра Рени до города Южный – на 200 тысяч человек рассчитаны 700 баз отдыха, оздоровительных детских лагерей и прочих мест размещения, из которых 29 объектов – санатории Одессы. «Они заполнены на 80-100%, и расселить в одном месте группу из 5-6 человек, или очень дорого, или попросту невозможно.  В прошлом году гостиницы на высокий сезон так и не вышли – стоимость проживания летом не повышалась, в текущем - сезон не просто высокий, а «высокий плюс». То есть, цены на гостиничные номера растут, а свободных мест нет», - рассказал Аксанюк.

Изменилась и география отдыхающих. Если в 2013 году гостиницы, как правило, заполняли белорусы, москвичи и питерцы, для которых местные цены на гостиничный и ресторанный сервис были вполне приемлемы, то сейчас туристов из РФ крайне мало, зато «битком» - из Киева, центральной и западной Украины. «Раньше правобережная Украина отдыхала в Крыму, сейчас все наши соотечественники едут на море в Одессу», - констатирует эксперт.

В отличие от прошлого года, среди курортников достаточно много молдаван, сумевших преодолеть страх перед «хунтой и бандеровцами». Жители соседнего государства, как правило, отдают предпочтение курортам в поселках Затока, Санжейка, Грибовка.

Больше стало и белорусов, хотя многие из них ведут себя агрессивно-насторожено, насмотревшись на Родине российского ТВ «о зверствах укров». Однако, по словам историка, краеведа Александра Бабича, в текущем сезоне гиды едва успевают формировать экскурсионные группы. «Приехали граждане балтийских стран, очень много туристов из Израиля. Есть турки, поляки, немцы и американцы», - рассказывает он.

Значительный наплыв туристов отмечают и туристические фирмы. По словам директора туристической компании «Фагот-тревел плюс» Елена Остапышиной, ассоциация туроператоров Одессы сделала для этого очень многое: «Провела предварительную работу, ездили в разные города Украины и презентовали там отдых в Южной Пальмире. У нас в копилке – 40 экскурсий только по Одессе, не говоря уже о загородных».

Помимо этого, Одесса и область становятся центром событийного туризма, в чем большую роль сыграло внушительное количество ярких культурно-развлекательных мероприятий, в числе которых Международный одесский кинофестиваль, Вышиванковый фестиваль, музыкально-спортивный «Z-GAMES», «Джаз-Коктебель», морской фестиваль и празднование дня ВМС Украины с экскурсиями гражданского населения на военные корабли, вызвавшими огромный ажиотаж. Кроме того, впервые в регионе состоялась велосипедная свадьба, соревнования на лодках из пластиковых бутылок, костюмированный парад объятий и многое другое.

Растянуть сезон

Как считает директор департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова, многие приезжают в город именно на такие мероприятия. Ряд интересных событий ожидается и осенью. Помимо празднеств ко Дню города, пройдут джазовый и литературный фестивали – в отелях и хостелах номера забронированы до середины октября. «Несмотря на небывалое количество туристов, это для нас – не предел. У нас много интересного. Можем предложить гостям посетить 275 музеев, из которых 35 - в Одессе, 7 театров и около 4,5 тысяч достопримечательностей, включая археологические изюминки», - отмечает Виктор Аксанюк.

Одесса / Фото УНИАН

Впрочем, для этого необходимо улучшать качество обслуживания, развивать инфраструктуру и проводить рекламно-информационные кампании по привлечению туристов из других регионов и Молдовы. По мнению Аксанюка, только презентация Одессы позволит увеличить поток туристов еще на 20%.

Основная задача сейчас – увеличить сезон, чтобы люди приезжали не только летом, поскольку, по мнению специалистов, при провальном круизном бизнесе и вялой промышленности, в ближайшие годы именно туризм станет одним из основных источников дохода региона. Именно поэтому местные туроператоры сейчас работают над созданием новых маршрутов, власти уповают на дополнительные поезда и авиарейсы. Ведь, в связи с увеличением пассажиропотока, Одесской железной дороге даже пришлось летом удлинить пассажирские платформы на вокзале «Одесса-Главная».

В свою очередь, экскурсоводы отмечают актуальность реставрации фасадов и памятников в исторической части города, чему придают большое значение иностранные туристы.  Нынешним летом, согласно сообщению управления по вопросам охраны объектов культурного наследия, проведены работы по обновлению памятного знака жертвам Голодомора 1932-1933 годов в Украине на Лидерсовском бульваре, обновлена колоннада у Воронцовского дворца. Запланирован ремонт памятников и скульптурных композиций «Лаокоон», Дерибасу, Льву и львице в Городском саду и памятника Апельсину на бульваре Жванецкого, а также – ремонтно-восстановительные работы в районе Тещиного моста в «Уголке старой Одессы».

Стать курортом

Увеличение количества туристов отмечают и в Николаевской области – на 5-7% уже в середине курортного сезона. По данным Николаевской облгосадминистрации на конец июля, регион посетили 125 тысяч человек. Традиционно, наибольшее количество туристов отдыхают на Черноморском побережье в зонах отдыха Коблево, Рыбаковка, Черноморка и Очаков с развитой инфраструктурой, а также на территории заповедной Кинбурнской косы, где сервис далек от идеального, но его с лихвой компенсирует тишина и спокойствие этого места.

Коблево / Фото УНИАН

В высокий сезон (начало августа) в курортной зоне «Коблево» большинство баз отдыха вывесили таблички «мест нет». И это, несмотря на то, что некоторые базы установили цены за проживание в долларах, а не национальной валюте (номер люкс, в среднем, 100 долларов в сутки). В целом, цены на базах отдыха и в мини-гостиницах, в зависимости от условий, варьируется от 70 до 1500 грн в сутки. В частном секторе - остались на уровне 70-150 грн в сутки с человека. В связи с притоком туристов, местная власть работает над тем, чтобы зона отдыха «Коблево» получила статус курорта. Заместитель председателя Николаевской облгосадминистрации Оксана Янишевская считает, что есть все шансы для решения этого вопроса в кратчайшие сроки: «Все условия сегодня способствуют тому, чтобы мы предоставили статус курорта нашим прибрежным территориям. Вся прибрежная зона Николаевской области пользуется спросом посетителей. Кроме того, Коблевский сельсовет подготовил ряд документов и принял соответствующие решения - осталось только довести дело до конца. Сегодня стоит проработать механизм, и, в перспективе, мы сможем провести аналогичную работу и в других курортных зонах области».

Доцент кафедры естественно-математического образования и информационных технологий Николаевского областного института последипломного педагогического образования Валерий Ермилов отметил, что на территории Коблевского сельского совета размещены большие запасы лечебных грязей и минеральных вод, что дает больше шансов на получение статуса курорта.

Кроме того, любителей активного отдыха привлекают берега Южного Буга в районе сел Мигия, Грушевка, Курипчино Первомайского района. Для проведения экскурсий и организации экологического туризма наиболее привлекательные пороги Южного Буга, урочище «Лабиринт» (Трикратский лес) и каньоны рек Арбузинка и Мертвовод Вознесенского района. Исполняющий обязанности директора национального парка «Бугский Гард» Владислав Артамонов отмечает, что в этом году количество посетителей парка выросло на 20% благодаря работе по устройству территории рекреационных участков и поддержке экскурсионных маршрутов.

В связи с этим, Николаевская ОГА, совместно с компанией Google Украина, начиная с августа 2015 года, начала реализацию мероприятий в рамках программы по цифровому преобразованию области. В частности, планируется создание интерактивных карт на базе Google Maps и интерактивного сайта «Путешествуй по Николаевщине!».

Иностранцев пугают дороги

Пытаются не отставать от традиционных курортных зон и центральные регионы Украины. Так, по словам директора Винницкого коммунального предприятия «Подольский туристический информационный центр» Владимира Ходацкого, поток туристов в Винницу в этом году, по сравнению с прошлым, увеличился на 20-25%. «Больше всего в Виннице интересует набережная и фонтан «Roshen», ставка Гитлера «Вервольф», а также Мавзолей и усадьба имени выдающегося, всемирно известного хирурга Николая Пирогова», - отметил он.

Фонтан в Виннице / Фото УНИАН

Кроме того, популярностью в этом году пользуются карты маршрутов в Виннице, разработанные турцентрами, которые бесплатно раздаются всем желающим через установленные в городе информационные туристические сервисы. «Туристы очень довольны этими картами и спрос на них в этом году значительно вырос. Все туристы очень удивлены, что эти карты бесплатные», - рассказал Ходацкий.

Всего в городе, на сегодняшний день, действует 4 информационных туристических сервиса, но туристические карты раздаются и в винницких гостиницах и хостелах. «К нам в этом году активно обращаются представители отелей и хостелов для того, чтобы раз в неделю мы им давали хотя бы по 100 таких туристических карт, которые они также раздают туристам», - отметил Ходацкий.

По его словам, в этих картах достаточно тщательно прописаны все винницкие маршруты и интересные места. Также подробно описано, каким образом в то или иное место можно добраться и каким именно общественным транспортом под каким номером воспользоваться. На сегодняшний день в Виннице действует 4 полностью разработанных маршрута, но обычно маршруты разрабатываются по желанию под каждого отдельного туриста.

По словам Ходацкого, подавляющее большинство туристов - украинцы, и 5-7% иностранцев. Главной причиной того, что поток иностранных туристов в Украину, в том числе, в Винницу, не большой, он называет плохие дороги. «Немцы говорят - у вас очень красивый фонтан, город очень нравится, приехали бы, но, как только заезжаешь на территорию Украины, попадаешь на ваши дороги, ехать сразу уже никуда не хочется», - рассказал директор туристического центра, добавив, что также туристов пугает ситуация на востоке страны.

Собственно, на дороги жалуются во всех регионах Украины. Причем, чем дальше от областных центров, тем больше проблем и неудобств для туристов. Даже привыкший ко всему украинец рискует испортить себе отдых, автомобиль, нервы, решив отправиться в путешествие по дорогам, больше напоминающим утрамбованные гравийные насыпи. И вряд ли смелого туриста смогут утешить степные или горные пейзажи, реки и чистый воздух.

Конечно, в каждом регионе пытаются решать эту проблему. Но пока ситуация такова, что, даже если с основными магистралями вопрос можно будет решить – то лишь ямочным ремонтом, а региональные дороги остаются и вовсе без надежд на «оздоровление». К примеру, Закарпатье планирует получить на восстановление дорог около 500 млн, но уже в следующем, 2016 году. Также в местной ОГА не оставляют идею развития Ужгородского аэропорта, но пока не называют даже приблизительной суммы, которая может для этого понадобиться.

В свою очередь, в соседней Ивано-Франковской области, в рамках в реализации проекта «Ивано-Франковская область - край для туризма», запланировано строительство двух визит-центров с местами краткосрочного отдыха для автотуристов. В регионе также ожидают запуска прямых регулярных рейсов «Международных авиалиний Украины» между Киевом и Ивано-Франковском с конца октября 2015 года, а пока спасаются дополнительными поездами.

УНИАН

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