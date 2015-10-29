В Черновцах переименовали полсотни улиц

Как передает корреспондент УНИАН, вопрос о переименовании улиц рассматривался во исполнение Закона Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики».

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Согласно принятому решению, семи улицам и переулкам вернули исторические названия. Таким образом в Черновцах снова появились улицы Банковая, Синагоги, Кобринской, переулок Госпитальный.

Ряд улиц и переулков получили названия в честь выдающихся личностей: Ивана Мазепы, Данилы Галицкого, Пилипа Орлика, Гетмана Дорошенко, Богдана Крыжановского, Василия Стуса, Ярослава Мудрого и других. Кроме того, появились улицы: Бессарабская, Лемковская и Бойковская.

Из проекта решения о переименовании улиц исключили две: Маршала Жукова и бульвар Героев Сталинграда, поскольку часть депутатов отказалась переименовывать эти улицы. Этот вопрос будет выноситься на рассмотрение сессии нового созыва.

Городской голова Черновцов Алексей Каспрук во время сессии обратился к членам топонимической комиссии исполкома горсовета с просьбой учесть, что черновицкие журналисты неоднократно подчеркивали необходимость дать одной из улиц имя Георгия Гонгадзе.

Справка УНИАН. Верховная Рада Украины 9 апреля приняла закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики».

Законом запрещено публичное использование и пропаганда символики таких режимов, кроме того предусмотрено переименование населенных пунктов, учреждений, организаций, торговых марок и тому подобное. Закон вступил в силу 21 мая.