Горсовет Дзержинска определился с новым названием города

Сегодня в Дзержинске во исполнение закона о декоммунизации было принято решение о переименовании города. Теперь он будет называться Торецк, сообщает Донецкая областная государственная телерадиокомпания.

"Сегодня прошла сессия городского совета, на которой было решено отправить ходатайство о переименовании города Дзержинска, - прокомментировал ситуацию секретарь горсовета Юрий Евсюков, - теперь слово за Верховной Радой".

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Кроме того, как сообщалось ранее, глава Донецкой облгосадминистрации Павел Жебривский обещал 10 тысяч гривен тому, кто придумает лучшее название для города. Судьба этих денег пока неизвестна. Как рассказал Юрий Евсюков, с подобным предложение в городскую администрацию обратилось около 15 организаций и граждан. Планируется собрать этих людей и решить судьбу призового фонда: либо разделить между всеми участниками конкурса, либо пожертвовать на какие-то иные цели.