Завтра в Северодонецке стартует набор в патрульную полицию

Как сообщает пресс-служба ГУМВД Украины в Луганской области, подача заявлений начинается в 9.00 в помещении Ледового дворца спорта на ул. Маяковского 28.

В 12.00 у Ледового дворца спорта состоится брифинг с участием народного депутата Украины и члена коллегии МВД Украины Мустафы Найема, заместителя начальника Департамента патрульной службы МВД Евгения Жукова и начальника ГУМВД Украины в Луганской области Юрия Покиньбороды.

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Ранее УНИАН сообщал, что в МВД начали тестирование кандидатов в подразделения специального назначения КОРД (Корпус оперативно-внезапного действия).

Напомним, в процессе реформирования МВД в структуре Национальной полиции будет создан Корпус оперативно-внезапного действия - КОРД. Это спецподразделение должен профессионально и качественно выполнять функции, которые ранее возлагались на такие подразделения, как «Беркут», «Сокол», «Грифон» и другие.