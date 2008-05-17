Лишенный прав водитель сбил насмерть двух женщин

В Запорожье лишенный водительских прав автомобилист сбил насмерть двух женщин.

Как сообщили УНИАН в Запорожском горуправлении госавтоинспекции, инцидент произошел накануне в Хортицком районе Запорожья.

"На перекрестке ул. Новгородской и Гудыменко автомобиль "ВАЗ 21-112" сбил двух пешеходов. От полученных травм обе женщины скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", – проинформировали в ГАИ.

Также в автоинспекции отметили, что злоумышленник задержан, его личность установлена.

"Установлено, что данный водитель ездил, не имея прав на вождение: данных документов его по решению суда лишили в феврале 2008 г. сроком на два года", - сказали в ГАИ.