Лишенный прав водитель сбил насмерть двух женщин
17:54, 17 мая 2008Общество
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Злоумышленник задержан
В Запорожье лишенный водительских прав автомобилист сбил насмерть двух женщин.
Как сообщили УНИАН в Запорожском горуправлении госавтоинспекции, инцидент произошел накануне в Хортицком районе Запорожья.
"На перекрестке ул. Новгородской и Гудыменко автомобиль "ВАЗ 21-112" сбил двух пешеходов. От полученных травм обе женщины скончались на месте происшествия. Водитель с места ДТП скрылся", – проинформировали в ГАИ.
Также в автоинспекции отметили, что злоумышленник задержан, его личность установлена.
"Установлено, что данный водитель ездил, не имея прав на вождение: данных документов его по решению суда лишили в феврале 2008 г. сроком на два года", - сказали в ГАИ.
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