Погода на сегодня: в середине недели чуть похолодает

Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.

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Сегодня на западе нашей страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +8..+12, ночью заморозки до -3.

В северных областях днем прогнозируют +7..+9, ночью +1..+3 тепла.

На востоке днем +8..+11, ночью 0..+2, также без осадков.

В южном регионе и Крыму теплее всего: +11..+14, ночью 0..+3.

В Киеве сегодня немного похолодает: +7..+9 днем и +1..+3 – ночью.