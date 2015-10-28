Погода на сегодня: в середине недели чуть похолодает
08:18, 28 октября 2015Общество
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По всей Украине ожидается ясный и сухой день.
Похолодание 28 октября / Pexels
Об этом сообщает Украинский Гидрометцентр.
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Сегодня на западе нашей страны ожидается переменная облачность, без осадков. Температура днем поднимется до +8..+12, ночью заморозки до -3.
В северных областях днем прогнозируют +7..+9, ночью +1..+3 тепла.
На востоке днем +8..+11, ночью 0..+2, также без осадков.
В южном регионе и Крыму теплее всего: +11..+14, ночью 0..+3.
В Киеве сегодня немного похолодает: +7..+9 днем и +1..+3 – ночью.
Погода 27 октября / Гидрометцентр
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