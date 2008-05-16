Завтра в Украину придут грозы, град и шквалы

17 мая в Украине ожидается переменная облачность, в западных, северных и местами в центральных областях – кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах – град, шквалы 15-20 м/с; на остальной территории – без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью будет 8-13°; днем 19-24°, на Закарпатье и местами в Одесской области – до 27°, в Карпатах 10-15°.

18-19 мая синоптики также прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Лишь в западных областях, 18 мая и на севере Левобережья возможны кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах – град. Ветер ожидается южный и юго-западный, 5-10 м/с, в западных областях – местами шквалы 15-20 м/с. Температура ночью будет 10-15°, днем 23-28°, на побережье морей – около 20°; в Карпатах ночью 7-12°, днем 12-17°.

20-21 мая в западных, 21 мая также в северных (а днем и в центральных) областях страны пройдут грозовые дожди; на остальной территории в отдельных районах – кратковременный дождь, гроза, в Крыму и Приазовье – преимущественно без осадков. Температура ночью 10-16°, днем 22-28°, в южных и восточных областях – местами 30° (21 мая в северных областях 19-24°); в западных областях ожидается снижение температуры ночью до 7-12°, днем – до 14-19°.

С 22 мая ожидается постепенное снижение температуры ночью до 4-10° тепла, днем – до 10-15°, в южной части и восточных областях – до 14-19°.

В Киеве и области 17 мая прогнозируют переменную облачность, ночью – местами небольшой дождь (в Киеве – без существенных осадков), днем возможен кратковременный дождь, гроза, в отдельных районах – шквалы 15-18 м/с, слабый град. Ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 8-13°, днем 19-24° (в Киеве 21-23°).

18-19 мая ожидается переменная облачность, без существенных осадков, ветер южный и юго-западный, 5-10 м/с. Температура будет ночью 10-15°, днем 23-28°.

20-21 мая пройдут кратковременные дожди (20 мая – местами небольшие), грозы. Температура ночью 10-16°; днем 20 мая 23-28°, 21 мая 19-24°.