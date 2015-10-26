В Черновцах заявки на вступление в патрульную полицию подали более 4 тысяч человек

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил во время пресс-конференции куратор создания полиции в области, народный депутат Украины Мустафа Найем.

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По его словам, среди кандидатов более 1,4 тыс. заявлений поступило от девушек (34%).

У большинства кандидатов есть высшее образование, их доля составляет 60% от общего количества. Также у большинства есть водительские права - 80%. Доля кандидатов из числа действующих милиционеров составляет всего 7%.

Отбор кандидатов начнут с тестов общих навыков. Это будет первый этап отбора, который начнется 30 октября.

Каждый день инструкторы будут проверять около 400 человек. Первый этап в Черновцах планируют завершить в течение 10 дней от его начала.

Как сообщал УНИАН, 3 октября в Черновцах начался набор в новую патрульную полицию, который завершился сегодня, 26 октября. К новой патрульной службы областного центра вступят 340 человек. На улице Черновцов новые патрульные полицейские выйдут в феврале-марте следующего года.