Правоохранители начали проверку бездействия Мариупольской городской избирательной комиссии

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Согласно сообщению, сегодня из Министерства внутренних дел Украины в главк милиции Донецкой области поступило письмо Охендовского с требованием принять меры относительно продолжающегося бездействия Мариупольской городской избирательной комиссии, которое заключается в неполучении ею по состоянию на 01.00 25 октября изготовленных по ее заказу избирательных бюллетеней по выборам депутатов Мариупольского городского совета и Мариупольского городского головы для голосования на очередных местных выборах 25 октября.

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«По мнению председателя ЦИК, в действиях отдельных членов Мариупольской городской территориальной избирательной комиссии могут иметь место признаки уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 157 Уголовного кодекса Украины (препятствование осуществлению избирательного права или права участвовать в референдуме, работе избирательной комиссии или комиссии по референдуму или деятельности официального наблюдателя)», - отмечают в МВД.

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Указанное обращение внесено в журнал Единого учета заявлений и сообщений граждан об уголовных правонарушениях и других событиях ГУМВД Украины в Донецкой области. Начата соответствующая проверка.