У Черновецкого ополчились на застройщиков, у которых ”рыльце в пушку”

Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации, член Блока Леонид Черновецкого Виталий ЖУРАВСКИЙ заявляет, что “застройщики, которые в период досрочных выборов рвутся в Киевсовет, пытаются манипулировать общественным мнением, трактуя решения судов исключительно в собственных интересах».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, об этом В.ЖУРАВСКИЙ заявил, комментируя решение Окружного административного суда Киева, который признал противоправными его действия по распространению сведений о кандидатах в депутаты от Блока Кличко.

«Застройщики, на совести которых искажение исторического лица города, спрятались в предвыборных списках различных политических сил, в том числе и в Блоке Кличко, и стремятся использовать суды для «самоотбеливания» в глазах избирателей. Но вряд ли это им поможет, поскольку киевляне прекрасно понимают, за чьей широкой спиной и доброй репутацией в мире спорта, идут в Киевсовет люди, у которых, мягко говоря, рыльце в пушку», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Он также отметил, что у него вызывает удивление как решение суда, «который мог бы хотя бы для приличия поинтересоваться моей позицией и имеющимися документальными подтверждениями моих слов», так и трактовка судебного решения самим Блоком Кличко.

«В Блоке Кличко говорят, что я якобы хотел их унизить в глазах общества. Однако почему-то не говорят, что они сами унижают киевское общество наличием в своих списках людей, которые варварским образом застраивали центр столицы, которые при прежней власти имели монопольный доступ к коммуникациям города, на чем хорошо нагрели руки. Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ и его команда прекратили эту варварскую застройку и положили конец монополизму в строительной сфере. А в настоящее время те, кого отстранили от строительного «корыта», пытаются подлезть к нему с другой стороны, рассказывая сказки о «сильном мэре», - сказал В.ЖУРАВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, 5 мая на пресс-конференции В.ЖУРАВСКИЙ заявил, что перевыборы мэра Киева и депутатов Киевсовета проводятся из-за того, что действующая власть Киева не позволяет вести незаконное строительство в столице. В частности, он заявил, что «под угрозой оказалась утрата миллиардных прибылей. Я хотел бы это подчеркнуть. И эти застройщики приняли решение – не делегировать своих представителей в политические силы и блоки, которые сегодня воюют за места в Киевсовете, а самим туда войти», - отметил он. «И между ними нет никакой разницы – входят ли они в БЮТ, НУ-НС или в Блок Кличко. Идеология очень простая – получить сверхприбыли», - сказал заместитель председателя КГГА.