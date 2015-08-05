В Ривненской области задержали еще 1 тонну янтаря и оборудование на 62 миллиона гривень

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге заместитель главы Администрации президента Украины Андрей Таранов.

“Сегодня ночью Государственная фискальная служба задержала еще одну тонну янтаря, а также средства его обработки”, - сказал Таранов.

Он отметил, что добывать янтарь разрешено лишь трем компаниям на территории Ривненской области.

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“То есть, тонна, которая была задержана ночью Государственной фискальной службой, это та тонна, которая не имеет никакого отношения к “Укрбурштину”, - сказал он.

Во время обысков по адресам шести предприятий, которые имели отношение к незаконной деятельности, было обнаружено 959 кг необработанного янтаря стоимостью 8,4 млн грн, 27 станков для обработки камня стоимостью 9,6 млн грн и 100 кг обработанного янтаря стоимостью около 44 млн грн.

Как сообщал УНИАН, 3 августа в Ривненской области правоохранители изъяли партию незаконно добытого янтаря весом более 2,5 тонны. По предварительной оценке, стоимость этой партии составляет около 3 млн долл.