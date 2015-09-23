На Волыни нелегальные добытчики янтаря угрожают перекрыть трассу на Варшаву, задержаны 17 человек (фоторепортаж)

Как сообщили УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД Украины в Волынской области, информация о том, что в лесном массиве Маневичского района группа людей в составе 300 человек совершает активные действия по незаконной добыче янтаря-сырца, поступила в дежурную часть Маневичского райотдела милиции еще 21 сентября.

На охрану общественного порядка были привлечены около 1 тыс. сотрудников УМВД, СБУ, УГСЧС, Нацгвардии, Волынского областного управления лесного и охотничьего хозяйства, а также представители общественных организаций.

Кроме этого, на помощь прибыли сотрудники милиции особого назначения из соседних областей. Для перекрытия путей также были привлечены БТР и сельскохозяйственная техника.

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По состоянию на 8.00 среды, 23 сентября, правоохранители задержали четыре транспортных средства и 17 человек. Изъяты янтарь, денежные средства и инвентарь для добычи.

Сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 240 (Нарушение правил охраны или использования недр) Уголовного кодекса Украины.

По состоянию на 11.00, на месте инцидента собралось около 200 граждан и 20 транспортных средств, которые пытаются проехать в лесной массив.

Согласно информации информированного источника в областном управлении УМВД, вчера, 22 сентября, правоохранителям не удалось найти общий язык с копателями янтаря, которые не допустили милицию к местам добычи.

По данным источника, в Маневичском лесу прошлой ночью собралось до 1 тыс. нелегальных копателей, в основном приезжие из соседних Львовской и Ривненской областей. Сегодня их количество уменьшилось. Но они требуют разрешить копать янтарь и требуют встречи с главой Волынской облгосадминистрации Владимиром Гунчиком, подчеркивая, что добыча янтаря - их основной заработок.

Копатели также угрожают перекрыть международную трассу "Киев-Маневичи-Варшава".

В свою очередь УНИАН сообщили в пресс-службе УГАИ в Волынской области, что пока официальное сообщение о перекрытии этой трассы не зарегистрировано.