На Донетчине задержали издателя газеты боевиков "Новороссия"

На Донетчине Служба безопасности Украины задержала главного организатора изготовления и распространения печатных изданий террористической организации «ДНР».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

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"Руководитель крупнейшего полиграфического предприятия - монополиста, расположенного на временно оккупированной территории, по заданию главарей террористов выдавал «бумажку «Новороссия» и печатал другую антиукраинскую продукцию. Также он организовал изготовление так называемых удостоверений «ДНР» и других фейковых документов террористических группировок", - говорится в сообщении.

По материалам Управления СБ Украины в Донецкой области открыты уголовные производства по ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или участие в ней) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса Украины.

Подельнику террористов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.