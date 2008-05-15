Киевляне предпочитают украинскую церковь

Почти 41% киевлян в ответ на вопрос о конфессиональной принадлежности заявляют, что верят у Бога, но не принадлежат ни к одной церкви.

Среди тех жителей столицы, для кого принадлежность к конкретной церкви является актуальной, наиболее популярна Украинская православная церковь Киевского патриархата. О своей принадлежности к ней заявили 18% опрошенных.

Следующей по численности является группа «нерелигиозных», которая составляет 15,5%.

Четвертую и пятую позицию – по 7,3% – разделяют те, кто не может определиться, религиозен он или нет, а также верующие той УПЦ, которая сохраняет единство с Московским патриархатом.

Это – данные опроса в Киеве, проведенного фирмой „Юкрейниан социолоджи сервис” и компанией «фонд «Общественное мнение – Украина». В целом опрошено 4000 киевлян по выборке, которая представляет взрослое население столицы.

По 1,5% верующих среди киевлян имеют Украинская автокефальная православная церковь и протестанты, 1% киевлян принадлежат к Украинской греко-католической церкви. По пол-процента киевлян связывают себя с Римо-Католической церковью и “Посольством божьим”.

Из религиозных лидеров наибольшим доверием среди киевлян пользуются патриарх киевский и всей Украины–Руси, предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет, ему доверяют 39,3%.

Митрополиту киевскому и всея Украины, предстоятелю Украинской православной церкви Московского патриархата Владимиру доверяют 35,9% киевлян.

Предстоятелю Украинской греко-католической церкви Любомиру Гузару, несмотря на то, что к этой церкви принадлежит лишь 1% киевлян, доверяют 25% жителей столицы.

Только 6% киевлян считают, что православная церковь в Украине должна «быть подразделением единой Российской православной церкви и находиться в подчинении Московского патриархата».

30,7% говорят, что православная церковь в Украине должна быть «национальной православной церковью, подчиненной собственному (то есть киевскому) патриархату», а 32,7% допускают, что «в Украине возможно сосуществование нескольких православных церквей разного подчинения».

В случае, если в анкете нет варианта ответа, который позволяет респонденту занять нейтральную позицию относительно той или иной конфессии и выбор является обязательным, – то более чем половина (50,3%) киевлян ассоциируют себя с Украинской православной церковью Киевского патриархата, тогда как с ее основным конкурентом – УПЦ Московского патриархата ассоциирует себя в пять раз меньше (8,8%) киевлян. Такие результаты были получены фондом „Демократические инициативы” и Киевским международным институтом социологии. Всего было опрошено 1000 респондентов по выборке, которая представляет взрослое население Киева.