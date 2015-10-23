Порошенко выразил соболезнования семьям погибших в ДТП во Франции

Президент Украины Петр Порошенко разместил сообщение в своем Twitter.

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"От имени украинского народа выражаю искренние соболезнования семьям погибших в ужасной аварии на юго-западе Франции", - написал Петр Порошенко.

Напомним, на юге Франции в результате столкновения автобуса с грузовиком погибли 43 человека. Авария произошла примерно в 57 километрах от города Бордо, автомобили загорелись после столкновения. В автобусе находилось около 50 пассажиров.

Кроме того, Ксавье Саблетт, мэр городка Пюссеген, вблизи которого произошла трагедия, заявил, что автомобильную аварию на юге Франции, жертвами которой стали десятки людей, вызвала грузовик-лесовоз, который заблокировал дорогу.