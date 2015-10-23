На Харьковщине поддерживать порядок во время выборов будут почти 11 тысяч правоохранителей
Харьков. 23 октября. УНИАН. В Харьковской области для охраны общественного порядка во время выборов будут задействованы почти 11 тысяч правоохранителей.
Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в том числе будут привлечены представители ведомственных вузов, Нацгвардии, пограничной службы.
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По данным милиции, в областном и городском главках созданы оперативные штабы для отслеживания ситуации во время проведения предвыборной кампании и выборов депутатов местных, сельских, поселковых, городских голов. Личный состав харьковской милиции переведен на усиленный вариант несения службы.
"Харьковские правоохранители сделают все возможное, чтобы выборы прошли без нарушений действующего законодательства", - говорится в сообщении.
Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.