На Харьковщине поддерживать порядок во время выборов будут почти 11 тысяч правоохранителей

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, в том числе будут привлечены представители ведомственных вузов, Нацгвардии, пограничной службы.

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По данным милиции, в областном и городском главках созданы оперативные штабы для отслеживания ситуации во время проведения предвыборной кампании и выборов депутатов местных, сельских, поселковых, городских голов. Личный состав харьковской милиции переведен на усиленный вариант несения службы.

"Харьковские правоохранители сделают все возможное, чтобы выборы прошли без нарушений действующего законодательства", - говорится в сообщении.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.