Появились фото и видео с места крупнейшей за последние 33 года ДТП во Франции
13:09, 23 октября 2015Мир
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В сети появились фото крупнейшей за последние 33 года ДТП на юго-западе Франции.
В результате ДТП погибли 42 человека / twitter.com/Bleu_Gironde
ДТП произошло утром на узкой дороге местного значения вблизи города Либурн (департамент Жиронда). В результате столкновения на большой скорости оба транспортных средства загорелись.
bfmtv.com
На данный момент известно о 42 жертвах ДТП, которые не смогли выбраться из горящего салона.
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Большинство погибших - люди пожилого возраста, которые направлялись на экскурсию. В живых остались не более восьми человек, трое из них получили ранения.
api.fidji.lefigaro.fr
Также в интернете появляются видео, сделанные неподалеку от места жуткого ДТП.
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