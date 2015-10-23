Появились фото и видео с места крупнейшей за последние 33 года ДТП во Франции

13:09, 23 октября 2015
Мир
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В сети появились фото крупнейшей за последние 33 года ДТП на юго-западе Франции.

twitter.com/Bleu_Gironde

ДТП произошло утром на узкой дороге местного значения вблизи города Либурн (департамент Жиронда). В результате столкновения на большой скорости оба транспортных средства загорелись.

bfmtv.com

На данный момент известно о 42 жертвах ДТП, которые не смогли выбраться из горящего салона.

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Большинство погибших - люди пожилого возраста, которые направлялись на экскурсию. В живых остались не более восьми человек, трое из них получили ранения.

api.fidji.lefigaro.fr

Также в интернете появляются видео, сделанные неподалеку от места жуткого ДТП.

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