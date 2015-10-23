В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время
13:00, 23 октября 2015Общество
1760 0
В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время.
С выходных украинцы будут спать на час дольше / pixabay.com
Как говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Минэкономразвития, 25 октября 2015 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.
Таким образом, на всей территории Украины отменяется летнее время, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter