В ночь на 25 октября Украина переходит на зимнее время.

Как говорится в соответствующем сообщении пресс-службы Минэкономразвития, 25 октября 2015 года в 4 часа по киевскому времени отменяется летнее время с переводом часовой стрелки на один час назад.

Таким образом, на всей территории Украины отменяется летнее время, в соответствии с постановлением Кабинета министров от 13.05.1996 года № 509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".