СБУ задержала террориста из "управления спецопераций генпрокуратуры ДНР"

Информацию об этом сегодня УНИАН подтвердили в УСБУ в Запорожской области.

"Действительно, сотрудниками УСБУ в Запорожской области задержан житель Запорожья, который в марте-апреле 2014 года активно участвовал в так называемых "антимайданах" у здания Запорожской ОГА и мэрии Запорожья, после чего выехал на временно оккупированную территорию. В так называемой "ДНР" он после прохождения спецподготовки по технике стрельбы из разных видов оружия и основам диверсионного дела был зачислен в так называемое "Управление спецопераций генпрокуратуры ДНР". Проходил в нем "службу" на протяжении года – до 30 августа 2015 г., после чего самовольно покинул данное подразделение и выехал за пределы временно оккупированной территории", - сообщили в УСБУ.

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По данным ведомства, прибыв на территорию Запорожской области, данный член незаконного военного формирования "ДНР" около полутора месяцев скрывался от правоохранительных органов, но 22 октября был задержан сотрудниками УСБУ в Запорожской области.

У злоумышленника изъят ряд вещественных доказательств его участия в вооруженных действиях против украинских силовиков, в частности, в планшете обнаружены видеозаписи стрельбы из гранатомета, пулемета и другого оружия в жилой зоне городов на территории Донецкой области.

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Сейчас задержанный находится под стражей. Его действия квалифицированы, как совершение преступления, предусмотренного ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины (создание или участие в террористической организации либо в террористической группе).