В районе Мариуполя подразделения ВСУ проведут учебные стрельбы
12:12, 23 октября 2015Общество
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Подразделения ВСУ повышают профессиональные навыки, проводя занятия с применением имеющихся видов вооружений.
Жители города могут слышать залпы / Фото УНИАН
Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Игорь Бирюков.
По его словам, подразделения сил АТО продолжают совершенствовать боеготовность. В районе Мариуполя будут проводится учебные занятия. Как следствие - жители города могут слышать залпы.
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Пресс-офицер подчеркнул, что жителям города не стоит беспокоится по этому поводу.
Он добавил, что ВСУ полностью обеспечиваю безопасность горожан и отведение вооружений не повлияет на оборонительные возможности в секторе "М".
Проводится постоянный контроль за ситуацией.
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