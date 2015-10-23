В районе Мариуполя подразделения ВСУ проведут учебные стрельбы

Об этом сообщает 0629 со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Игорь Бирюков.

По его словам, подразделения сил АТО продолжают совершенствовать боеготовность. В районе Мариуполя будут проводится учебные занятия. Как следствие - жители города могут слышать залпы.

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Пресс-офицер подчеркнул, что жителям города не стоит беспокоится по этому поводу.

Он добавил, что ВСУ полностью обеспечиваю безопасность горожан и отведение вооружений не повлияет на оборонительные возможности в секторе "М".

Проводится постоянный контроль за ситуацией.