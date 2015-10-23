За неделю статус участника боевых действий получили менее 240 человек

Как передает корреспондент УНИАН, пресс-секретарь Министерства обороны Украины Виктория Кушнир сообщила на брифинге, что статус участника боевых действий на данный момент получили почти 76 тыс. военнослужащих.

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"Идет работа по предоставлению статуса участника боевых действий военнослужащим-участникам АТО. На сегодняшний день этот статус получили 75 950 военнослужащих и работников Вооруженных сил Украины", - сказала она.

В то же время 16 октября Минобороны заявляло, что на тот момент этот статус был предоставлен 75 712 военным, причем за первую половину месяца такой статус получил 4 481 военнослужащий и работник ВСУ.

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Как сообщал УНИАН, в свою очередь, по данным Министерства внутренних дел, по состоянию на 16 октября статус участника боевых действий получили 50,5 тыс. правоохранителей.