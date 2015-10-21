Силы АТО отвели вооружение на Мариупольском направлении - пресс-центр

Об этом пресс-центр АТО сообщает на своей странице в Facebook.

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"День 21 октября в зоне АТО прошел без нарушений Минских договоренностей. После отвода танков на Дебальцевском направлении, наши военные продолжили выполнять второй этап плана по отводу техники от линии разграничения. На Мариупольском направлении состоялся отвод техники, за которым пристально следили представители миссии ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в "ДНР" пообещали 22 октября начать отвод танков из района Горловки.

В ЕС допускают продление срока выполнения Минских договоренностей на несколько месяцев.

Как сообщал УНИАН, президент Петр Порошенко 2 октября после встречи лидеров стран "нормандского формата" в Париже заявил, что украинская сторона с 3 октября начнет отвод техники и вооружения калибром до 100 мм от линии разграничения на Донбассе.

16 октября пресс-центр АТО заявил, что украинские военные завершили отвод минометов калибром менее 100 мм в секторе "А" зоны АТО на Донбассе, то есть в Луганской области.